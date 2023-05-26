В США разьяренная толпа разбила спорткар Toyota за проезд по закрытой улице (видео)

Супруги пытались проехать через закрытую улицу, чтобы вернуться домой, но их автомобиль разбила разъяренная толпа любителей уличных гонок. Полиция продолжает расследовать этот инцидент.

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В США разъяренная толпа уличных гонщиков разбила спорткар Toyota MR2 Spyder. Владелица авто проехала по перекрытой улице. Видео опубликовали в Twitter.

Во время проведения уличных гонок толпы зрителей обычно перекрывают участок дороги или целую улицу (как в фильме "Форсаж"). Они не пропускают посторонних, чтобы те не мешали гонщикам.

Инцидент произошел в Толланде, штат Коннектикут. Поздно вечером супруги Деннис и Стефани Саркисян пытались проехать по улице, чтобы вернуться домой после ужина с друзьями, но толпа решила разбить их авто.

Женщина сразу вышла из автомобиля, чтобы вразумить толпу, но попытка оказалась неудачной. В итоге несколько человек били спорткар ногами, а другие — прыгали по кузову.

Toyota MR2 Spyder получила множество повреждений. Спорткар теперь нуждается в замене задних фонарей, боковых зеркал заднего вида, крыши и некоторых панелей кузова.

Спустя несколько минут Деннис и Стефани Саркисян смогли выехать. Пара сразу же обратилась в полицию.

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Позже полицейские арестовали 20-летнего Джефферсона Дюрона, которого они опознали как "лидера" нелегальных уличных гонок. Преступник был освобожден под залог в размере 30 000 долларов, а расследование дела продолжается.

Ранее Фокус писал, что во Флориде несколько автомобилей столкнулись на трассе из-за черепахи, которая вышла прямо на дорогу.