В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели в мае
С начала 2023 года украинцы зарегистрировали около 9,5 тысячи электромобилей. Чаще всего в Украине покупают недорогие модели с пробегом.
В Украине в мае увеличились продажи электромобилей. За месяц украинцы купили 2451 авто на аккумуляторных источниках питания. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.
Всего за май в Украине приобрели 559 новых и 1892 подержанных электромобиля. Спрос на таких авто вырос почти на 15% в сравнении с апрелем 2023 года.
С начала года в Украине зарегистрировали около 9,5 тысячи электромобилей. Из них 24% были новыми и 76% — с пробегом.
Доля новых электромобилей в общих регистрациях за май составила 23%. В апреле они занимали только 21% рынка.
В Главном сервисном центре МВД отметили, что в Украине зарегистрировано около 57 тысяч электромобилей. Большинство из них было импортировано из других стран.
Самые популярные новые электромобили в Украине за май:
- Volkswagen ID.4 — 168 авто.
- Dongfeng/Honda M-NV — 107 авто.
- Volkswagen ID.6 — 23 авто.
- Honda E — 23 авто.
- BMW iX — 18 авто.
ТОП-5 самых популярных подержанных электромобилей за май:
- Nissan Leaf — 388 авто.
- Volkswagen е-Golf — 259 авто.
- Tesla Model 3 — 144 авто.
- Renault Zoe — 123 авто.
- Tesla Model Y — 119 авто.
Ранее Фокус писал, что в Украине продолжают дорожать популярные автомобили с пробегом.