В России могут разрешить регистрацию автомобилей, угнанных из Украины

В Госдуме заявили, что этот законопроект обусловлен "необходимостью реализации прав жителей новых российских регионов по регистрации автомобилей". Так россияне смогут легально регистрировать в РФ транспортные средства, угнанные у украинцев.

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В российскую Госдуму внесли законопроект, согласно которому в РФ можно будет регистрировать авто, объявленные в международный розыск Украиной. Сейчас российские законы не позволяют регистрировать такие транспортные средства. Об это передает Telegram-канал SOTA.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он создан для того, чтобы "жители новых российских регионов смогли оформить государственную регистрацию принадлежащих им транспортных средств". В Госдуме заявили, что такие авто "неправомерно и необоснованно выставляются украинской стороной в международный розыск".

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Если этот законопроект будет принят, российские оккупанты смогут без проблем регистрировать в РФ транспортные средства, угнанные у украинцев. Тем не менее сейчас российское законодательство запрещает государственную регистрацию для таких автомобилей.

Ранее Фокус писал, что россияне массово пересаживаются на подержанные автомобили вместо новых из-за многочисленных санкций.

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