Итальянцы представили водородный кроссовер с необычным дизайном (фото)

NamX HUV станет первым водородным кроссовером премиум-класса. Новинка обладает футуристичным дизайном и сможет проехать до 800 км на одном заряде.

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Итальянское кузовное ателье Pininfarina и французский стартап NamX разрабатывают водородный кроссовер NamX HUV. Новинка станет первой в мире премиальной моделью в своем классе. Об этом сообщили на сайте Motor1.

NamX HUV получит футуристичный дизайн с необычной светотехникой. Дневные ходовые огни огибают почти всю переднюю часть авто.

Спереди размещена необычная оптика Фото: NamX

Сзади установлена раздельная задняя оптика. Между ней расположены отсеки для хранения баков с водородом.

Сзади находится отсек для капсул с водородом Фото: NamX

Новинка вмещает шесть капсул с водородом, что обеспечит запас хода до 800 км без подзарядки. Заправить их можно на заправочных станциях.

Кроссовер уже получил награду Green Good Design Sustainability Award 2023 в категории "Зеленый транспорт" от Chicago Athenaeum. Жюри отметили, что эта модель внесет огромный вклад в развитие транспорта.

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Премьера NamX HUV состоится на Фестивале скорости в Гудвуде, который стартует 13 июля. На мероприятии будут представлены и другие новые автомобили.

Ранее Фокус рассказал, что на гонке Super Taikyu Fuji 24 Hours в Японии Toyota показала необычный концепт водородного седана Mirai Sport.