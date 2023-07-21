Китайцы показали стильные электромобили с запасом хода свыше 1000 км (фото)

Yuanhang Y6 и H8 поступят в продажу в Китае уже в ближайшее время по цене от 45 900 и 48 700 долларов соответственно. Седан сможет проехать до 1020 км на одном заряде, а кроссовер — 950 км.

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Китайский бренд Yuanhang Auto показал электрический седан Y6 и электрокроссовер H8. Новинки получили стильный дизайн и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Электромобили основаны на платформе Yuanhang BHD, созданной совместно с Bosch и Huawei. Они поддерживают быструю зарядку до 800 В.

Новинки получили стильный дизайн с большими передними фарами. От фальшивой решетки радиатора решили отказаться.

Yuanhang Y6 получил обтекаемый силуэт Фото: autohome.com.cn Yuanhang H8 имеет больше посадочных мест Фото: autohome.com.cn

Сзади установленые узкие фонари, соединенные в один блок. Между ними расположена светодиодная полоса.

Yuanhang Y6 разгоняется до сотни быстрее кроссовера Фото: autohome.com.cn Yuanhang H8 более практичный Фото: autohome.com.cn

Оба авто имеют похожую внешность, но отличаются типом кузова. Также у них разные габариты.

Габариты Yuanhang Y6:

длина — 5270 мм;

ширина — 2000 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 3130 мм.

Габариты Yuanhang H8:

длина — 5230 мм;

ширина — 2015 мм;

высота — 1760 мм;

колесная база — 3126 мм.

В интерьере установлены 17,38-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая панель приборов. Седан Yuanhang Y6 расчитан на пять посадочных мест, а кроссовер Yuanhang H8 имеет шесть посадочных мест.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Yuanhang Y6 будет доступен в нескольких версиях с задним и полным приводом. Базовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды, а топовая модификация — за 3,2 секунды.

Электрический седан сможет проехать 620, 720, 810 или 1020 км на одном заряде в зависимости от версии. Его стоимость составляет от 329 800 до 529 800 юаней (от 45 900 до 73 800 долларов).

Yuanhang H8 также предложат в версиях с задним и полным приводом. Базовая версия способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды, а топовая модификация — за 3,8 секунды.

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Запас хода электрокроссовера составит 560, 610, 650, 700 или 950 км на одном заряде. Начальная цена модели составляет 349 800 юаней (48 700 долларов).

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