Американцы представили необычный трехколесный электрический самокат для города (видео)

X-OTO доступен в США по цене от 7 499 долларов. Трехколесный электросамокат способен разгоняться до 72 км/ч и проезжать до 145 км на одном заряде.

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В США представили электрический трехколесный самокат X-OTO. Для того чтобы управлять им, не нужно водительское удостоверение. Об этом рассказали на сайте RideApart.

Электросамокат получил минималистичный дизайн. Спереди расположена светодиодная фара и два боковых зеркала заднего вида.

X-OTO получил минималистичный дизайн Фото: X-OTO

X-OTO имеет запатентованную подвеску, которая позволяет наклонять его корпус во время движения как мотоцикл. Это дает возможность поворачивать гораздо эффективнее.

Самокат X-OTO получил запатентованную подвеску Фото: X-OTO

Интересно то, что этот электросамокат является переднеприводным. Электромотор установлен спереди и обеспечивает около 5,3 л.с. мощности. Это позволяет развивать скорость до 72 км/ч.

X-OTO оснащен двумя съемными батареями общей емкостью 4,3 кВт⋅час. Запас хода составляет до 145 км на одном заряде.

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Стоимость электросамоката составляет 7 499 долларов. Он доступен в трех цветах кузова: голубой, зеленый и черный. Заказать его можно на официальном сайте производителя.

Ранее Фокус сообщал, что компания McLaren Applied представила электрический самокат Lavoie Series 1 за 2400 долларов.