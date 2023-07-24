В Китае роскошный Rolls-Royce за $400 000 доставили на 44-й этаж пентхауса (видео)

Миллиардер теперь хранит Rolls-Royce Ghost на балконе своего пентхауса. Роскошный автомобиль подняли на 44-й этаж при помощи крана.

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Китайский миллиардер из провинции Фуцзянь решил хранить свой новый седан Rolls-Royce Ghost в пентхаусе на 44-м этаже. Для доставки автомобиля использовали кран. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Миллиардер обратился к инженерной компании, чтобы она изготовила железную клетку для его Rolls-Royce Ghost. В ней и находился автомобиль, пока его поднимали на 44-й этаж.

К счастью, доставка прошла успешно. Когда автомобиль подняли вверх, рабочие перетащили его через балкон при помощи стальных канатов.

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Под видео появилось множество недовольных комментариев от пользователей. Многие из них не могут понять, зачем хранить такой роскошный и комфортный автомобиль на балконе, когда он может стать основным транспортом для рабочих поездок.

Вполне вероятно, что роскошный Rolls-Royce Ghost за $400 000 останется предметом украшения интерьера. Интересно представить, что будет, если владелец все же решит поездить на своем автомобиле.

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