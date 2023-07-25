В Украине заметили очень редкий японский спорткар 90-х (фото)
Спорткар Isuzu Impulse был разработан совместно с General Motors и Lotus. Под капотом находится 130-сильный двигатель, а разгон до сотни занимает 9,3 секунды.
В Киеве заметили редкий спорткар Isuzu Impulse второго поколения. Доработкой подвески этой модели занималась британская компания Lotus. Фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Isuzu Impulse второго поколения дебютировал в 1990 году и был построен совместно с General Motors. Модель отличается стильным дизайном и отточенной управляемостью.
Спереди расположены двойные фары, которые поднимаются при включении ближнего и дальнего света. На капоте есть небольшой воздухозаборник для охлаждения двигателя.
Сзади установлены компактные фонари. На крышке багажника есть спойлер для дополнительной прижимной силы.
Этот автомобиль имеет необычную бело-желтую окраску кузова. В эти цвета окрашены и колесные колпаки.Важно
Под капотом расположен 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 130 л.с. и 138 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,3 секунды, а максимальная скорость составляет 193 км/ч.
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