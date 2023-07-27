Volkswagen будет выпускать китайские автомобили: подробности сделки

Volkswagen AG получит 4,99% акций китайской компании XPeng. Также Audi и SAIC Motor будут совместно разрабатывать электромобили для рынка КНР.

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Volkswagen AG и китайская компания XPeng заключили техническое соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Производители будут разрабатывать два электромобиля под брендом Volkswagen. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Сделка между Volkswagen AG и XPeng была подписана 26 июля. В рамках соглашения немецкий концерн увеличит капитальные вложения в китайского автопроизводителя на 700 млн долларов. За это Volkswagen AG получит 4,99% акций XPeng.

Volkswagen AG и XPeng будут сотрудничать в разработке электромобилей среднего класса на базе платформы MEB. Они предназначены для китайского рынка.

Помимо этого Audi подписала соглашение с SAIC Motor. Эти бренды также будут работать над созданием новых электромобилей. Еще одним совместным продуктом станет новая платформа для электрических моделей.

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Соглашения направлены на быстрое расширение линейки продуктов Volkswagen AG в Китае. В КНР будет производиться несколько новых эксклюзивных моделей.

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