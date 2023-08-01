Пожар на судне в Нидерландах: сгоревший корабль c авто оттянули в безопасное место (видео)

Пожар на Freemantle Highway практически полностью ликвидирован. Судно с автомобилями ждет инспекция, а затем его отбуксируют в порт.

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Загоревшийся близ побережья Нидерландов корабль-автовоз Freemantle Highway отбуксировали на место временной стоянки. Пожар на судне практически полностью прекратился. Об этом сообщает сайт Seatrade Maritime News.

Freemantle Highway поставили на якорь в 16 км от нидерландских островов Схирмонниког и Амеланд в Северном море. Буксировка осуществлялась со скоростью всего 5,5 км/ч, но прошла быстрее, чем ожидалось, благодаря попутному течению. Акваторию вокруг корабля контролировали два судна береговой охраны – они следили, чтобы не произошло утечки топлива в море.

Freemantle Highway стал на временную стоянку Фото: kustwacht.nl

Судно с автомобилями на борту долго боялись буксировать из-за сильного задымления – оно ограничивало видимость, а также несло ущерб окружающей среде. Однако пожар на корабле Freemantle Highway удалось локализовать, а теперь он практически полностью прекратился и лишь местами наблюдается незначительное задымление.

Что ждет сгоревшее судно с автомобилями

В скором времени на борт Freemantle Highway поднимутся специалисты, которые оценят его состояние и урон от пожара, а также определят, в какой из портов Нидерландов отбуксировать судно с автомобилями. Пока же судно остается на своей временной стоянке.

Пожар на судне практически полностью прекратился Фото: kustwacht.nl

Пожар на судне Freemantle Highway – что известно

Напомним, что корабль Freemantle Highway загорелся утром 26 июля близ нидерландского острова Амеланд. Судно перевозило около 3000 новых автомобилей из немецкого порта Бременхафен в египетский Порт-Саид.

Поначалу команда Freemantle Highway пыталась потушить своими силами, но это не получилось. Пришлось подавать сигнал бедствия. В катастрофе погиб один человек, еще несколько – получили травмы или отравились чадным газом. Всего удалось спасти 23 члена экипажа.

По предварительной версии, судно с автомобилями сгорело из-за электрокара. Оно перевозило примерно 500 электромобилей и самовозгорание одного из них и считается основной причиной пожара. Также отмечается, что батареи электрокаров очень сложно потушить, ведь при их горении выделяется огромное количество кислорода.

Ранее Фокус сообщал, что новенький электромобиль Mercedes сгорел прямо в гараже.

Также мы писали, что пожар уничтожил новейшие гоночные электрокары.