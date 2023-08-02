Китайский электрокроссовер сгорел дотла после ДТП: водитель погиб на месте

По предварительной информации, женщина ехала за рулем электрокроссовера со скоростью 174 км/ч перед столкновением. Пока полиция и компания Nio не сделали официального заявления.

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В китайском городе Иу 1 августа произошло смертельное ДТП с участием электрокроссовера Nio ES8. Автомобиль сгорел дотла почти сразу после столкновения. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Известно, что за рулем находилась 52-летняя женщина. По предварительной информации, она ехала на электрокроссовере со скоростью 174 км/ч перед ДТП.

Nio ES8 вылетел с дороги и столкнулся с грудой ограждающих камней на обочине. Из-за этого возник пожар. На место прибыли пожарные, которым спустя несколько часов удалось потушить пламя.

Женщина погибла на месте ДТП Фото: CarNewsChina

Женщина погибла на месте из-за травм несовместимых с жизнью. В автомобиле не было пассажиров. Пока полиция и Nio не сделали официального заявления.

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