В Чехии построили необычный городской электромобиль за $12 000 (видео)

Katanga VM45 может проехать до 255 км на одном заряде. Электрический веломобиль предназначен для городских поездок и является экологичным транспортом.

Related video

Чешская компания Katanga представила миниатюрный электрический веломобиль VM45. Модель планируют запустить в серийное производство. Видео опубликовали на YouTube-канале Katanga velomobile.

Katanga VM45 получил необычный обтекаемый кузов из композитных материалов. Он позволил добиться запаса хода примерно 255 км на одном заряде.

Веломобиль Katanga VM45 весит всего 79 кг Фото: Скриншот

Вес такого электромобиля составляет всего 79 кг. Его можно использовать как обычный велосипед, прокручивая педали в салоне.

Внутри можно найти небольшой дисплей, которые отображает данные о поездки, в том числе и спидометр. Пока интерьер находится в незавершенном виде.

Предусмотрен и небольшой грузовой отсек на 350 литров. Этого достаточно, чтобы разместить небольшую сумку.

Katanga VM45 оснащен электромотором мощностью 0,34 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость составляет 45 км/ч

Электромотор питается от аккумуляторной батареи емкостью 1240 Вт⋅час. В будущем электрокар планируют оснастить более емким аккумулятором.

Важно

Дешевый электромобиль от General Motors с кроватью в салоне бьет рекорды продаж (фото)

Разработчики Katanga VM45 планируют выпустить электромобиль на глобальный рынок в 2024 года. Стоимость такого авто составит от $12 000 без электромотора. Автомобиль с полным комплектом обойдется в $14 200.

Ранее Фокус писал, что в Китае создали самый дешевый в мире электровнедорожник.