В Киеве заметили лондонское такси с необычным тюнингом (фото)

London Taxis International TXII развозил пассажиров на улицах Лондона в 2000-х годах. Такси оснащено экономным дизельным двигателем мощностью 90 сил.

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На улицах Киева заметили один из главных символов Лондона — такси London Taxis International. Этот автомобиль получил некоторые необычные доработки. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

London Taxis International TXII 2004 года перекрасили в синий цвет вместо традиционного черного. На боковых дверях появилась надпись "Donbas Taxi".

Владелец преобразил внешний вид London Taxis International TXII Фото: Topcars UA

Судьба этого лондонского такси неизвестна. Автомобиль сохранил британскую регистрацию, а его руль находится с правой стороны.

Среди главных особенностей лондонских такси можно выделить прозрачную перегородку между водителем и пассажирами. Помимо этого автомобиль имеет высокую крышу, которая позволяет "джентльменам садиться внутрь не снимая цилиндр".

Этот London Taxis International TXII оснащен 2,4-литровым турбодизелем мощностью 90 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 22,7 секунды, а максимальная скорость составляет 130 км/ч.

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Всего существует несколько поколений лондонского такси, последним из которых является LEVC TX производства Geely. Это Plug-in гибрид с низким расходом топлива.

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