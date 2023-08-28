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Авто

Их выпущено только 3000: в Украине замечен уникальный универсал Lexus (фото)

Lexus IS SportCross, Lexus IS, универсал Lexus IS, универсал Lexus
Фото: Topcars UA | Lexus IS SportCross — единственный универсал за всю историю марки

Lexus IS первого поколения предлагали в версии SportCross с кузовом универсал. Произвели только 3000 таких автомобилей и сейчас они являются раритетом.

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В Киеве сфотографировали редчайший Lexus IS SportCross 2003 года. Это единственный универсал за всю историю премиального японского бренда. Его снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кузов универсал предлагали исключительно для Lexus IS первого поколения. С 2001 по 2005 года выпустили около 3000 этих авто, то есть модель была довольно редкой.

Lexus IS SportCross, Lexus IS, универсал Lexus IS, универсал Lexus Fullscreen
Выпущено только 3000 Lexus IS SportCross
Фото: Topcars UA

Lexus IS SportCross – довольно нетипичный универсал. Благодаря относительно короткому заднему свесу и большому углу наклона стоек крыши он больше напоминал хэтчбеки. У авто оригинальные фонари и небольшой спойлер на крыше.

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Салон Lexus IS SportCross также довольно оригинальный. Универсал получил спортивный руль и необычный спидометр с циферблатами внутри. Интересно, что багажник SportCross меньше, чем у седана Lexus IS – 380 л против 400.

Lexus IS SportCross, Lexus IS, универсал Lexus IS, универсал Lexus Fullscreen
В салоне обращает на себя внимание оригинальный спидометр
Фото: Lexus

Конкретно этот универсал Lexus IS SportCross оснащен 2,0-литровой рядной шестеркой мощностью 155 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, а максимальная скорость составляет 215 км/ч. В линейке также была более мощная 3,0-литровая версия на 218 л. с.

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