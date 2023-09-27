1012 сил и технологии "Формулы-1": представлен самый быстрый суперкар Aston Martin (фото)

Aston Martin Valhalla будет выпущен ограниченным тиражом в 999 экземпляров. Суперкар способен разгоняться до сотни всего за 2,5 секунды и развивать скорость до 349 км/ч.

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Британский автопроизводитель Aston Martin представил серийную версию суперкара Valhalla. Новинка получила множество технологий из гонок "Формулы-1". Об этом сообщили на сайте бренда.

Aston Martin Valhalla впервые был показан публике в 2019 году. Тогда суперкар носил рабочее название AM-RB 003.

Новинка получила футуристичный дизайн, вдохновленный болидами "Формулы-1" и авиацией. Многие элементы кузова выполняют свою функцию.

Особое внимание было уделено аэродинамике Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

В разработке Valhalla принимали участие пилоты Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл из команды Aston Martin F1 Team. Благодаря этому суперкар обещает быть очень быстрым на гоночном треке.

Суперкар получил активное антикрыло, которое самостоятельно меняет свои угол наклона и высоту. Также снаружи есть и несколько других элементов активной аэродинамики, которые запрещены в гонках.

В интерьере установлены два небольших дисплея, один из которых является панелью приборов. Для водителя и его пассажира предусмотрены два спортивных сиденья.

В интерьере установлены два сиденья Фото: Aston Martin

Aston Martin Valhalla оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем V8 и тремя электромоторами суммарной мощностью 1012 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 349 км/ч.

Запас хода на электротяге составляет 14 км. Также суперкар способен генерировать до 600 кг прижимной силы на скорости свыше 240 км/ч.

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Всего будет построено 999 таких суперкаров. Начальная стоимость составит около 800 000 долларов.

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