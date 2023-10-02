Бессмертное авто: пикап Toyota остался на ходу после страшного ДТП (видео)

Toyota Land Cruiser 70 не только смог ехать по дорогам после ДТП, но и спас жизнь своему владельцу. Пикап получил сильнейшие повреждения кузова и ходовой.

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В Саудовской Аравии заметили пикап Toyota Land Cruiser 70, который пережил падение с вершины горы. Автомобиль остался на ходу после инцидента. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Пикап получил сильнейшие повреждения кузова и ходовой. Узнать в этом разбитом автомобиле Toyota Land Cruiser 70 не так и просто.

Удивительно то, что водитель пикапа не получил серьезных травм. Он самостоятельно доехал на авто до сервисного центра Toyota.

Владелец Toyota Land Cruiser 70 намерен восстановить свой автомобиль. Тем не менее неизвестно, возможно ли это сделать.

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Напомним, что Toyota Land Cruiser 70 выпускается с 1984 года и регулярно обновляется, чтобы оставаться актуальным. В 2023 году пикап и внедорожник модернизировали, оснастив модель современной оптикой и улучшенным интерьером.

Toyota Land Cruiser 70 обновился в 2023 году Фото: Toyota

На большинстве рынков Toyota Land Cruiser 70 предлагается с 2,8-литровым двигателем мощностью 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Также доступен 4,5-литровый дизельный двигатель V8. Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП.

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