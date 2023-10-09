Британцы назвали лучшие новые семиместные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли десять семиместных автомобилей, которые во многом превосходят своих конкурентов. Также эксперты назвали главные плюсы этих моделей.

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Британские эксперты назвали лучшие семиместные автомобили 2023 года. Они выделили главные особенности каждой из представленных моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Семиместные автомобили отлично подходят для водителей с большой семьей. Эти модели отличаются высоким уровнем практичности и просторными интерьерами.

В Европе доступен большой выбор различных семиместных автомобилей. Эксперты выделили лучшие модели и рассказали об их преимуществах.

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ТОП-10 лучших семиместных автомобилей 2023 года:

10. Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB доступен с системой полного привода Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLB является компактным кроссовером с богатым оснащением. Несмотря на небольшие габариты эта модель доступна с семиместной компоновкой, что редко встретишь в этом сегменте. Также у автомобиля есть модификации с полным приводом 4Matic и заряженная версия AMG.

9. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq отличается просторным интерьером Фото: Skoda

Самый большой кроссовер Skoda отличается просторным и практичным интерьером. Несмотря на наличие семи мест в интерьере, эта модель имеет вместительный багажник. Еще одной особенностью авто является большой выбор двигателей, включая бензиновые и дизельные моторы.

8. Land Rover Discovery

Land Rover Discovery роскошнее многих конкурентов Фото: Land Rover

Land Rover Discovery роскошнее многих своих конкурентов. Этот кроссовер подходит не только для городских поездок, но и для приключений на бездорожье. Задние сиденья можно поднимать и опускать не только с помощью электропривода, но и через приложение для смартфона.

7. Peugeot 5008

Peugeot 5008 имеет просторный интерьер Фото: Peugeot

Peugeot 5008 использует все свое внутреннее пространство по максимуму. На втором ряду установлены три отдельных сиденья, которые можно индивидуально складывать. Они поддерживают крепления Isofix, благодаря чему установить детское кресло не составит труда.

6. Kia Sorento

Kia Sorento предлагает богатое оснащение Фото: Kia

Kia Sorento доступнее многих конкурентов, а также предлагает более богатое оснащение. Этот кроссовер также отличается практичным интерьером с качественными материалами. Еще одним достоинством модели является просторный третий ряд.

4. Land Rover Defender

Land Rover Defender отлично справляется с бездорожьем Фото: Land Rover

Внедорожник Land Rover Defender дороже и роскошнее своих конкурентов. Тем не менее его способности на бездорожье сильно отличают его от других семиместных автомобилей. Это очень универсальное авто с практичным интерьером и просторным третьим рядом сидений.

4. Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan предлагает практичный интерьер с продуманной компоновкой Фото: Volkswagen

Volkswagen Multivan обладает всеми плюсами больших минивэнов, а также предлагает вместительный багажник. Еще одним плюсом модели является практичный интерьер с продуманной компоновкой. Помимо этого автомобиль имеет высокую плавность хода.

3. Dacia Jogger

Dacia Jogger дешевле многих конкурентов Фото: Dacia

Dacia Jogger является одним из самых доступных семиместных автомобилей на рынке, но это не означает, что вам придется мириться с компромиссами. Это очень практичное авто с неплохим оснащением даже в базовой комплектации. Внутри достаточно места для всех пассажиров.

2. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe обладает вместительным багажником Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe отлично подходит для большой семьи. Это просторный трехрядный кроссовер, в котором достаточно места даже на третьем ряду сидений. Помимо этого модель обладает вместительным багажником.

1. Volvo XC90

Volvo XC90 стал лидером этого рейтинга Фото: Volvo

Volvo XC90 текущего поколения выпускается с 2015 года, но этот кроссовер до сих пор остается актуальным. Это очень безопасный и практичный автомобиль, в котором достаточно места для семи человек. Помимо этого модель отличается роскошным интерьером мощной силовой установкой.

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