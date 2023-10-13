Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото)

Delage D12 обещает стать самым быстрым автомобилем в мире для дорог общего пользования. Суперкар способен развивать скорость до 360 км/ч и набирать первую сотню за 2,5 секунды.

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Возрожденный французский автопроизводитель Delage начал производство гибридного суперкара D12. Новинка получила необычный дизайн и мощную силовую установку. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Delage D12 объединяет в себе черты дизайна болидов "Формулы-1" и дорожных суперкаров. Модель основана на монококе из углеродного волокна, что позволило сильно снизить вес авто.

Спереди расположены компактные фары и необычные крылья. На кузове есть множество элементов активной аэродинамики для увеличения прижимной силы.

Сзади установлено массивное антикрыло и два выхлопных патрубка. Есть и большой карбоновый диффузор.

Сзади разместили массивное антикрыло Фото: Delage

Delage D12 отличается необычным расположением сидений. Пассажир сидит за спиной водителя.

Два сиденья расположены друг за другом Фото: Delage

Delage D12 оснащен гибридной установкой с 7,6-литровым двигателем V12 и электромотором суммарной мощностью 1085 л.с. и 1077 Нм крутящего момента. Также суперкар получил уникальную конструкцию подвески, которую использовали команды McLaren и Ferrari в "Формуле-1" 1990-х годов.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

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