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В Украине появился новый флагманский кроссовер Mercedes (фото)

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Фото: Topcars UA | Новый Mercedes GLS узнается по измененной решетке радиатора

Mercedes GLS 2023 изменился внешне и внутри, а также получил новую мультимедийную систему. Кроссовер предложен в бензиновых и дизельных версиях.

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На украинский рынок вышел новый Mercedes-Benz GLS. Один из первых кроссоверов 2023 модельного года появился в Киеве. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Mercedes GLS, Mercedes-Benz GLS, новый Mercedes GLS, кроссовер Mercedes, Mercedes GLS 2023 Fullscreen
Модель предложена в бензиновых и дизельных версиях
Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes GLS 2023 узнается, прежде всего, по новой решетке радиатора. Также изменены фары и фонари. Конкретно у этого авто предусмотрен пакет AMG-Line с более агрессивным передним бампером и 21-дюймовыми дисками.

В салоне Mercedes GLS улучшили материалы отделки и установили новый руль. Кроме того, улучшена мультимедийная система MBUX.

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Двигатели Mercedes GLS 2023 дополнили 48-вольтной "мягкой" установкой. В Украине предложены версии кроссовера с бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (367 л. с.) и 4,0 л (489-612 л. с.), а также 3,0-литровыми турбодизелями на 313 и 367 л. с.

Mercedes GLS, Mercedes-Benz GLS, новый Mercedes GLS, кроссовер Mercedes, Mercedes GLS 2023 Fullscreen
В салоне появился новый руль
Фото: Mercedes-Benz

Цена Mercedes GLS в Украине стартуют с 98 174 евро. Особняком стоят заряженная 612-сильная версия Mercedes-AMG GLS63 и 557-сильный роскошный Mercedes-Maybach GLS600.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине также появился новейший заряженный седан Mercedes.

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