Названы самые популярные автомобили в мире в 2023 году (фото)

Электрокроссовер Tesla Model Y установил новый рекорд по продажам. Также в 2023 году стали популярнее Ford F-Series, Honda CR-V, Hyundai Tucson и Chevrolet Silverado.

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Электрокроссовер Tesla Model Y стал не только самым популярным авто в Европе, но и во всем мире. Эксперты назвали бестселлеры глобального рынка в 2023 году. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

За восемь месяцев с начала 2023 года в мире было продано более 883 тысячи электрокроссоверов Tesla Model Y. Это на 65,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Также большим спросом пользуются недорогие кроссоверы, седаны и пикапы. Среди них Toyota Corolla, которая заняла второе место по продажам.

Tesla Model Y смогла опередить Toyota Corolla по продажам Фото: Tesla

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире в 2023 году:

Tesla Model Y — 883 982 авто (+65,9%). Toyota Corolla — 815 035 авто (-2%). Ford F-Series — 672 117 авто (+19,6%). Toyota RAV4 — 651 117 авто (-1,5%). Honda CR-V — 493 767 авто (+8,1%). Toyota Camry — 463 836 авто (-5,5%). Hyundai Tucson — 463 059 авто (+12,1%). Chevrolet Silverado — 453 640 авто (+4,9%). Toyota Hilux — 435 834 авто (-2,8%). RAM Pickup — 395 234 авто (-6,1%).

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