Джентльмен с сердцем самурая: представлен невероятный 750-сильный ретро-спорткар (фото)

Классический Jaguar E-Type оснастили 750-сильным двигателем Toyota и деталями ходовой от BMW. Купе облегчили и улучшили его аэродинамику.

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В Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA сегодня представят впечатляющий Jaguar E-Type. Культовую спортивную модель 60-х превратили в сверхмощный спорткар. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Автомобиль облегчили и сделали более обтекаемым Фото: carscoops.com

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Название проекта Jaguar E-Type 2JZ раскрывает его суть. Вместо 4,2-литровой шестерки винтажный британский спорткар получил знаменитый турбодвигатель Toyota 2JZ от купе Supra 90-х. Этот мотор сняли с дрифтового авто: его оснастили новыми турбиной и интеркулером, что подняло мощность до 750 л. с.

В салоне появились спортивные кресла Фото: carscoops.com

Помимо японского "сердца", Jaguar E-Type получил 5-ступенчатую механическую КПП от BMW M3 E36, а подрамник, подвеску и дифференциал позаимствовали от BMW 5-Series E60. Передние тормоза взяты у Chevrolet Corvette 2003 года.

Под капотом установлен знаменитый двигатель Toyota 2JZ Фото: carscoops.com

Дизайн изменен в духе гоночных Jaguar E-Type Lightweight. Купе стало более обтекаемым, избавилось от бамперов и получило 17-дюймовые стальные колеса с современной резиной. Из салона убрали большую часть отделки, но зато установили каркас безопасности, карбоновые ковшеобразные сиденья и спортивный руль.

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