В Украине купили рекордное количество гибридных авто: самые популярные модели октября

В сегменте гибридных автомобилей в Украине доля новых моделей составила 59%. Наибольшим спросом среди украинцев пользуются кроссоверы от японских брендов.

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В Украине за октябрь увеличились продажи новых автомобилей. За месяц украинцы купили 1792 гибридных авто, что является рекордным показателем за последние 22 месяца. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Доля новых автомобилей в сегменте гибридных моделей составила 59%. Остальные авто были приобретены с пробегом.

Всего с начала 2023 года в Украине впервые зарегистрировали 13,8 тысячи гибридных легковых автомобилей. Из них 8,9 тысячи авто были без пробега.

Nissan Qashqai доминирует в сегменте новых гибридных авто Фото: Nissan

ТОП-3 самых популярных новых гибридных авто в Украине за октябрь:

Nissan Qashqai — 207 авто. Toyota RAV4 — 151 авто. Toyota Corolla Cross — 102 авто.

Ford Fusion стал самым популярным импортируемым гибридным авто Фото: Ford

Среди импортируемых подержанных гибридов лидером стал Ford Fusion. За месяц украинцы зарегистрировали 58 таких авто.

На втором месте оказалась модель Toyota Prius. За октябрь было импортировано 53 автомобиля этой модели.

Важно

Какие подержанные кроссоверы с пробегом покупают украинцы: самые популярные модели октября

Третью позицию занял Ford C-Max. За месяц украинцы зарегистрировали 50 таких авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине за октябрь приобрели 977 коммерческих автомобилей.

Также мы назвали самые популярные электромобили в Украине за октябрь.