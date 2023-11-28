Разрушители мифов: эксперты определили количество лошадиных сил у коня (видео)

Термин "лошадиная сила" впервые упоминается в 1789 году. С тех пор эту единицу мощности часто используют при измерении отдачи двигателей авто.

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Американские эксперты провели необычный эксперимент, который определил количество лошадиных сил у коня. Результат этого исследования оказался довольно интересным. Видео опубликовали на YouTube-канале Donut.

Лошадиная сила является устоявшейся единицей измерения мощности, который впервые упоминается в 1789 году шотландским инженером Джеймсом Уаттом. Так он хотел сравнить возможности парового двигателя с тягловой лошадью.

Интересно то, что существует несколько способов измерения мощности двигателя авто. Именно поэтому для одной и той же модели может быть указано разное количество лошадиных сил.

Эксперты решили выяснить, насколько термин "лошадиная сила" соответствует реальному значению мощности лошади. Для этого они превратили старый седан Honda Civic в необычный динамометрический стенд.

Для эксперимента лошадь вращала колеса, натягивая трос, который был предварительно подключен к трансмиссии. Показатели мощности измеряли при помощи компьютера.

Участники эксперимента попытались самостоятельно тянуть трос Фото: Скриншот

Сперва эксперты попытались вращать колеса самостоятельно. Втроем они смогли развить 2 лошадиные силы.

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Затем трос привязали к лошади. Животному удалось добиться показателя в 1,18 лошадиные силы, что очень близко к единице. Эксперты отметили, что Джеймсу Уатту удалось довольно точно определить эту единицу мощности.

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