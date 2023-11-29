Персональный "Залізний купол" для вашего авто: все о специальном страховании КАСКО от ARX

Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол". Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий. Самое интересное об уникальном предложении в нашем материале.

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Существует ли страхование авто от военных рисков?

Страхование авто от военных рисков существует. Компания ARX создала специальную программу КАСКО "Залізний купол" от ARX. Страховка покроет повреждение автомобилей от ракет, беспилотников и боеприпасов, обломков зданий.

Уникальность программы состоит в том, что покрывается даже полная гибель машины, такое предложение является исключением на украинском рынке.

Условия программы КАСКО "Залізний купол" от ARX:

Страхуются машины до 15 лет, стоимостью до 5 000 000 грн;

Покрывается повреждение или полная гибель ТС вследствие прямого или опосредованного влияния любых видов ракет и БПЛА на условно безопасной территории Украины (определяется согласно действующему на дату наступления события перечню Минреинтеграции);

Если беспилотник/ракета попадет в здание и обломки БПЛА/строения повредят авто, это также покрывается в рамках данного продукта.

Франшиза и страховой тариф

Франшиза составляет всего 10% от страховой суммы;

Предлагаются разные сроки страхования – 3 месяца, 6 месяцев или 1 год;

Страховой тариф (по выбору клиента) зависит от срока страхования: 3 месяца – 1%, 6 месяцев – 1,5%, 1 год – 2%; уплата единовременным платежом при заключении договора.

Как приобрести " Залізний купол"

Купить КАСКО "Залізний купол" можно отдельно, даже без основного КАСКО в ARX или другой страховой компании. Это полностью автономный продукт.

Обзор авто (с фотографированием и видеофиксацией) можно сделать без визита в офис – онлайн, через мобильное приложение MyARX.

MyARX полезен тем, что там можно хранить все свои договоры, а также договоры семьи. В приложении удобно общаться с компанией, покупать новые договоры, следить за продвижением своего дела и все это работает даже офлайн. Приложение можно легко скачать на iPhone и Android и иметь все страхование в смартфоне.

ARX является надежной страховой с 28-летней историей, каждый день выплачивает клиентам более 5 млн грн страховых возмещений. Приобретите собственный "Залізний купол", избежав лишних финансовых затрат!