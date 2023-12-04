Эволюция безопасности: 30-летний Mitsubishi испытали в современном краш-тесте (видео)

Организация ANCAP решила нестандартно отметить свой 30-летний юбилей. Эксперты проверили безопасность седана Mitsubishi Magna 1993 года в современном краш-тесте.

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Австралийские эксперты испытали седан Mitsubishi Magna 1993 года выпуска в современном краш-тесте. Они продемонстрировали, насколько безопаснее стали автомобили за 30 лет. Видео опубликовали на YouTube-канале ANCAP Safety Ratings.

В 2023 году организация ANCAP отмечает 30-летний юбилей. В честь этого события эксперты заново провели краш-тест одного из первых протестированных авто — Mitsubishi Magna. В этот раз седану пришлось столкнуться с более суровыми испытаниями.

Даже несмотря на отсутствие подушек безопасности, в 1990-х годах Mitsubishi Magna считался одним из самых безопасных авто в Австралии. Современный краш-тест показал, что модель не способна защитить пассажиров от серьезных травм при ДТП.

В 1990-х годах скорость столкновений тестируемых авто была значительно ниже, чем в наше время. Помимо этого для современных краш-тестов используют новые препятствия.

В ANCAP заявили, что потенциальный пассажир Mitsubishi Magna рискует получить смертельные травмы в случае ДТП. Главной причиной такого результата является отсутствие подушек безопасности.

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Водитель седана также может сильно пострадать от столкновения. Манекен получит повреждения в области ног, таза и грудной клетки.

Ранее Фокус сообщал, что компактный кроссовер Volvo XC60 не смог справиться с обновленным краш-тестом на боковое столкновение.