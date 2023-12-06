Сообщество искателей приключений: что такое Jeep-комьюнити и чем оно занимается

Jeep — один из брендов, которые хорошо известны в самых отдаленных уголках мира. Легендарный американский автопроизводитель не нуждается в представлении, ведь фактически является создателем целого сегмента внедорожников — его основал знаменитый WillysMB.

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В течение более восьми десятилетий Jeep производит выносливые полноприводные автомобили для любителей активного отдыха и приключений. Они успешно преодолевают самое сложное бездорожье, форсируют водные препятствия и даже поднимаются на горные вершины.

В Украине не все знают, что у владельцев Jeep существует целая мощная субкультура. Покупая Jeep, автомобилист становится частью большого сообщества любителей приключений с собственной иерархией, правилами, символами и даже особым "секретным" приветствием.

Ни одна другая марка или модель авто не имеет столь мощного и сплоченного сообщества. Его сила — в единстве "Jeep-еров", чувстве товарищества, независимо от возраста, пола или социального статуса. Jeep-комьюнити объединяет фермеров и топ-менеджеров, механиков и музыкантов.

Оказывается, владельцы других автомобилей даже немного завидуют субкультуре Jeep. Социологическое исследование показало, что 29% опрошенных автолюбителей хотели бы перенять обычаи Jeep в сообществах своих марок. А больше всего заинтересовались традициями Jeep-комьюнити владельцы электромобилей Tesla (47%) — они признаются, что желают создать подобную субкультуру. Мало того, 36% респондентов будут рассматривать Jeep Wrangler в качестве следующего авто не в последнюю очередь потому, что это позволит присоединиться к сообществу единомышленников. Поэтому давайте вместе разберемся, какие особенности и ценности объединяют Jeep-еров по всему миру, ведь бренд Jeep открывает новую главу своей истории в Украине, что означает расширение украинского сообщества Jeep-еров.

Тайное приветствие и утка на капоте

Что же делает Jeep-комьюнити столь желанным? Рассмотрим самые интересные проявления этой автомобильной субкультуры. Прежде всего, стоит упомянуть особое приветствие Jeep Wave — череду тайных сигналов, которые водители Jeep подают друг другу в знак солидарности.

Главное правило культуры Jeep Wave — всегда возвращать Jeep Wave. Вежливый "Jeep-ер" должен обязательно ответить на приветствие.

Обычно владельцы Jeep в знак приветствия делают взмах всеми пальцами руки, показывают букву V (Victory как знак победы) или машут пальцами и одновременно держа руку на руле.

Если Jeep без дверей, то водитель даже может не отрывать рук от руля, а высунуть босую ногу из машины. А поднятый вверх указательный палец руки, которая держит руль, — комплимент: это значит, что ваш Jeep оценили.

Наибольшим уважением среди "Jeep-еров" пользуются классические модели вроде CJ и грамотно доработанные для бездорожья внедорожники. Именно их владельцы на вершине иерархии сообщества Jeep.

Существует несколько версий происхождения Jeep Wave. Одна из них утверждает, что так во Вторую мировую солдаты приветствовали Willys MB, которые подвозили бойцам продукты и боеприпасы.

По другой версии, сигналы Jeep Wave появились уже в послевоенное время в США. Именно так здоровались ветераны, которые полюбили Willys MB и решили не расставаться с четырехколесным другом в мирное время. Сигнал означал: за рулем Jeep — боевой побратим.

Согласно третьей теории, приветствием начали пользоваться в 60-70-е годы. Тогда за Jeep уже закрепился имидж автомобилей для искателей приключений и их владельцы таким образом приветствовали единомышленников.

Еще одной традицией является Duck Duck Jeep, которая появилась не так давно, но полюбилась владельцам легендарного бренда. Ее начали в 2020 году, однако она стремительно набирает популярность в Jeep-комьюнити. Суть ее в том, что "Jeep-еры" делают друг другу подарок — оставляют на капоте или зеркалах авто маленьких резиновых утят, которых нередко дополняют поздравительной запиской.

Все началось с того, что владелица Jeep Wrangler Элисон Парламент из канадского Онтарио купила несколько желтых резиновых уток и положила их на капот другого Wrangler с запиской "Хорошего дня!". Таким образом она решила примириться после небольшой ссоры на парковке.

О случае узнали в сообществе Jeep и у Элисон Парламент быстро нашлись последователи — был основан своеобразный флешмоб Duck Duck Jeep. Во время пандемии COVID-19 утенок на капоте стал символом поддержки среди владельцев Jeep, способом сказать: "Ты не один".

Теперь же Duck Duck Jeep — еще и проявление уважения или симпатии и способ поднять настроение единомышленнику. За три года в соцсетях опубликованы сотни тысяч фото с утятами на капоте Jeep из разных уголков мира, появились даже специальные группы в Facebook. Многие "Jeep-еры" нашли новых друзей благодаря Duck Duck Jeep.

Путешествия и фестивали в кругу единомышленников

Владельцы Jeep очень любят самостоятельно дорабатывать свои автомобили. Конечно же, в наибольшем почете внедорожный тюнинг. Чаще всего устанавливают шины для бездорожья, дополнительные фары, рейлинги на крыше и усиленные бамперы, а также увеличивают клиренс.

Чтобы облегчить этот процесс, подразделения Jeep Performance Parts и Mopar выпускают множество самых разнообразных аксессуаров, которые позволяют создать свой уникальный Jeep и повысить свой авторитет в комьюнити.

А где же показать своего особенного четырехколесного друга, как не в кругу единомышленников? К примеру, это можно сделать на традиционном Пасхальном Сафари Jeep. Каждый год в пустыню Моаб в американском штате Юта съезжаются тысячи "Jeep-еров".

Владельцы Jeep демонстрируют свои внедорожные умения среди скалистых гор, делятся секретами доработки автомобилей и просто весело проводят время в обществе друзей. Бренд Jeep активно поддерживает Пасхальное Сафари и ежегодно демонстрирует там яркие тюнинговаи внедорожники.

Еще одним знаковым местом для Jeep-комьюнити является экстремальная внедорожная трасса RubiconTrail у озера Тахо в горах Сьерра-Невада на севере Калифорнии. 70 лет назад, в 1953 году, ее впервые преодолели смельчаки на 55 внедорожниках Willys Jeep. Через год мероприятие повторили уже под патронатом производителя — это дало начало ежегодному фестивалю Jeep Jamboree.

Пройти сложный Rubicon Trail считается наивысшим достижением для "Jeep-ера", которое гарантирует уважение в сообществе и высокое место в иерархии. Оно и неудивительно, ведь это едва ли не самый известный внедорожный маршрут в мире — 35 км тяжелого бездорожья с перепадом высот от 1646 до 2134 метров над уровнем моря. Кстати, именно на Rubicon Trail тестируются будущие модели Jeep.

Сообщество Jeep открыто для украинцев

У украинских автомобилистов уже есть шанс приобщиться к Jeep-комьюнити, ведь в этом году американская марка открыла новую главу своей истории в Украине. В ее истории начался новый этап в составе концерна Stellantis — созданы новые интересные модели, началась электрификация линейки и расширяется география бренда.

Именно под руководством Stellantis Украина и происходит перезапуск бренда в нашем государстве. Появился новый официальный сайт Jeep в Украине и открылись современные концептуальные дилерские центры, которые станут частью большой сети. Конечно, там можно будет не только приобрести Jeep, но и получить качественное квалифицированное сервисное обслуживание.

В Украину уже прибыли легендарный рамный внедорожник JeepWrangler, компактный кроссовер Jeep Compass с экономной гибридной установкой и люксовый Jeep Grand Cherokee, который впервые доступен в семиместном исполнении. В грядущем году к ним присоединится новый Jeep Avenger, который получил титул "Лучший европейский автомобиль года-2023".

А это значит, что совсем скоро украинцы также смогут увидеть утят на капоте Jeep и традиционные приветствия Jeep Wave, ведь сообщество единомышленников не знает границ и всегда готово принять в свои ряды новых "Jeep-еров".