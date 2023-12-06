Предок 911: Porsche вернули на дороги старейшее авто в своей коллекции (видео)

Austro-Daimler ADS-R был создан для конкуренции с более мощными спорткарами 1920-х годов. Это старейший автомобиль в коллекции музея Porsche.

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В музее немецкого бренда Porsche отреставрировали раритетный Austro-Daimler ADS-R. Этот автомобиль был сконструирован Фердинандом Порше в 1921 году. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В начале 1920-х годов Фердинанд Порше был управляющим директором компании Austro-Daimler в Винер-Нойштадте, Австрия. В 1921 году он представил спортивную модель ADS-R, которая была доступнее многих конкурентов. Всего было создано четыре таких авто.

Фердинанд Порше показал автомобиль гонщику Александру Йозефу Коловрату-Краковскому, который выступал под псевдонимом Саша. В честь него новинка получила приставку Sascha в названии.

На решетке радиатора виден псевдоним гонщика Александра Йозефа Коловрата-Краковского Фото: Porsche

Теперь же музей Porsche отреставрировал и вернул на улицы Винер-Нойштадта. Автомобиль ездит почти так же, как и в 1920-х годах.

Austro-Daimler ADS-R "Sascha" оснащен 1,1-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 50 л.с. Вес авто составляет всего 598 кг, благодаря чему он был очень быстрым в свое время.

Austro-Daimler ADS-R "Sascha" весит всего 598 кг Фото: Porsche

В 1922 году в гонке Targa Florio приняли участие сразу три болида Austro-Daimler ADS-R "Sascha". Два автомобиля финишировали на первом и втором местах в своем классе.

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Всего модель участвовала в более чем 52 гонках, выиграв 22 из них. Даже несмотря на все заслуги, автомобиль решили не запускать в серийное производство.

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