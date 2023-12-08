На продажу выставили огромную коллекцию гоночных американских авто (фото)

Музей Winston Cup столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и вынужден продать десятки авто. В коллекцию входит множество болидов NASCAR из разных эпох.

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Музей Winston Cup распродает коллекцию классических гоночных автомобилей NASCAR. Это решение связано с закрытием заведения после 19 лет работы. Об этом сообщили на странице wincupmuseum в Instagram.

Музей Winston Cup закрывается из-за судебных разбирательств об использовании имени Winston. В итоге с 2 по 14 января 2024 года на аукционе продадут огромную коллекцию автомобилей.

В коллекцию входят десятки автомобилей NASCAR Фото: instagram.com/winstoncupmuseum

Одним из самых ярких экспонатов является Chevrolet Monte Carlo, на котором участвовал семикратный чемпион NASCAR Sprint Cup Series Дейл Эрнхардт. В 2001 году пилот погиб на последнем круге гонки Daytona 500, врезавшись в стену на скорости около 290 км/ч.

Chevrolet Monte Carlo с номером 3 принадлежал Дейлу Эрнхардту Фото: instagram.com/winstoncupmuseum

Также в коллекции можно найти раритетный Dodge Charger Daytona 1970 года. Помимо этого есть несколько прототипов, которые не участвовали в гонках.

Dodge Charger Daytona был одним из быстрейших автомобилей NASCAR своего времени Фото: instagram.com/winstoncupmuseum

Автомобили расположены так, чтобы зрители смогли увидеть развитие серии NASCAR. Коллекция начинается с раритетных болидов 60-х годов и заканчиваются более современными авто начала 2000-х годов.

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Помимо автомобилей в коллекции присутствуют различные памятные вещи с гонок. Их также продадут на аукционе.

Ранее Фокус рассказал, что в Австралии нашли коллекцию дорогих спортивных автомобилей суммарной стоимостью свыше 100 млн долларов.