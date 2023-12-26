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Авто

Старожилы автопрома: Renault отмечает 125-летие (фото)

автомобили рено, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено
Фото: Renault | Renault исполнилось 125 лет

Renault начинали с миниатюрных авто, затем перешли к выпуску роскошных представительских моделей, а позже сделали ставку на массовые недорогие машины. Именно французский производитель выпустил первые в мире хэтчбек и минивэн.

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В эти дни свое 125-летие празднует Renault. Французский производитель является одним из пионеров автомобилестроения и одним из старейших брендов на рынке в наши дни. Фокус расскажет его историю.

Луи Рено, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Луи Рено за рулем своего первенца Voiturette
Фото: Wikipedia

Основатель компании Луи Рено с детства увлекался техникой, поэтому первые автомобили поразили его. В 1898 году он запатентовал карданную передачу и создал миниатюрный двухместный Voiturette.

Renault AG, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault AG использовали в качестве такси
Фото: Renault

Авто длиной всего 1,9 м получило мотор на 1,75 л. с. Тем не менее, 24 декабря 1898 года Луи Рено за его рулем легко одолел крутой подъем парижской улицы Лепик. Более мощные машины с цепным приводом не могли выехать на эту гору. Неудивительно, что в день Рено собрал 12 заказов на Voiturette, а автопроизводители выстроились в очередь за лицензией на карданную передачу.

Renault FT, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Танк Renault FT
Фото: Wikipedia

25 февраля 1899 года Луи с братьями основали компанию "Братья Рено". Со временем в линейке появились четырехместная и даже грузовая модели. Для популяризации автомобилей братья Рено активно участвовали в гонках. В частности, они выиграли международные соревнования Париж-Берлин и Париж-Вена.

Renault 40CV, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault 40CV с 9,1-литровым мотором
Фото: Renault

Знаковым стал Renault AG 1905 года, ведь именно благодаря ему появились службы такси не только в Париже, но и в Берлине, Лондоне и даже Нью-Йорке.

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Но особенно этот Renault прославился во время Первой мировой войны. Когда немецкие войска подошли вплотную к Парижу, на помощь армии пришли такси, за день перевезшие на линию фронта 6000 бойцов резерва. За заслуги Луи Рено получил Орден Почетного легиона.

история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault Nervasport выиграл ралли Монте-Карло
Фото: Renault

Помимо авто, в Первую мировую войну Renault выпускали танки FT и авиадвигатели. В частности, французские моторы получил созданный в Киеве бомбардировщик Игоря Сикорского "Илья Муромец".

Renault 4CV, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault 4CV
Фото: Renault

Трудно поверить, но в 20-30-е годы Renault славились, прежде всего, дорогими и роскошными моделями с большими моторами. К примеру, Renault 40 CV оснастили огромной 9,1-литровой шестеркой на 140 л. с. Такое авто было у президента Франции, а также выиграло ралли Монте-Карло. Позже этот успех повторил 5,4-литровый 115-сильный Renault Nervasport.

Renault 4, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault 4
Фото: Renault

Однако после смерти Луи Рено в 1945 году компания перешла в государственную собственность, там переориентировалась на доступные массовые автомобили. Уже первый послевоенный Renault 4CV нашел более миллиона покупателей.

Renault 16, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Первый в мире хэтчбек Renault 16
Фото: Renault

Еще более массовым стал переднеприводный Renault 4. Его производили в 16 странах мира с 1961 по 1992 год и всего собрали 8 миллионов авто. Модель зарекомендовала себя как долговечная и неприхотливая. А миниатюрный Renault 5 разошелся тиражом в 5,5 млн экземпляров.

Renault 5, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault 5
Фото: Renault

Примечательно, что французский бренд создал сразу два новых типа кузова. В 1965 году появился первый в мире хэтчбек Renault 16, а в 1984 году представили первый минивэн Espace.

Renault Espace, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault Espace стал основателем класса минивэнов
Фото: Renault

Renault также добились немалых успехов в автоспорте. Так, в 1978 году спортпрототип Renault-Alpine A442B выиграл знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане, а в 1982 году полноприводный Renault 20 Turbo победил в ралли Париж-Дакар. Заводская команда дважды выигрывала чемпионат "Формулы-1", еще 5 титулов принесли болиды с моторами Renault – на них становились чемпионами Михаэль Шумахер, Ален Прост, Найджел Мэнселл и Фернандо Алонсо.

Renault Laguna, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Renault Laguna
Фото: Renault

Хотя, конечно, больше всего прославили Renault массовые модели – компактные Twingo и Clio, семейные 19, Megane и Laguna. Вместе с тем, появилась и линейка заряженных моделей RenaultSport.

Renault Avantime, история Renault, автомобили Renault, Луи Рено Fullscreen
Авангардный Renault Avantime
Фото: Renault

В 1999 году был создан альянс Renault-Nissan, входящий в пятерку крупнейших мировых производителей. В начале XXI века в линейке марки появились авангардные модели Avantime и Vel Satis, а также кроссовер Koleos. Кроме того, Renault стояли у истоков электрификации, ведь еще в 2012 году начали выпуск электрокаров Zoe и Twizzy.

Renault Zoe Fullscreen
Электромобиль Renault Zoe
Фото: Renault

Сейчас именно на электромобили делает ставку французский бренд. Электрическими стали Megane и Scenic, а вскоре в формате электрокаров вернутся на рынок модели Renult 4, 5 и Twingo.

Ранее Фокус рассказывал, что на рынок выходит электромобиль Renault Scenic.

Также мы писали про новый Renault Duster 2024.