Старый Fiat 500 выставили на аукцион по цене нового Ferrari (фото)

Выпущено лишь два роскошных кабриолета Fiat 500 Spiaggina, а до наших дней сохранилось лишь одно авто. Его владельцем был президент Fiat Джанни Аньелли.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставлен необычный Fiat 500 1958 года. За компактный автомобиль со скромным 13-сильным мотором планируют выручить от 270 000 до 290 000 евро – как за новый Ferrari Roma. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Авто построили для руководителя Fiat Джанни Аньелли Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена тем, что продают уникальный кабриолет Fiat 500 Spiaggina. Таких роскошных авто с эксклюзивным кузовом от ателье Boano выпустили всего два и этот экземпляр – единственный, дошедший до наших дней.

Передние сиденья авто плетеные Фото: RM Sotheby's

Миниатюрный Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет без крыши и дверей. В его отделке использовано дорогое дерево, передние сиденья плетеные, а задние – обшиты бархатом.

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Конкретно этот кабриолет построили для президента Fiat Джанни Аньелли. Он использовал его на своей вилле на Лазурном побережье Франции. Второй экземпляр авто подарили миллиардеру Аристотелю Онасису, но он не сохранился.

Fiat 500 Spiaggina оснащен скромным 13-сильным мотором Фото: RM Sotheby's

С середины 70-х об авто Джанни Аньелли ничего не слышали и лишь в 2018 году его обнаружили в Турине. Оно неплохо сохранилось и не нуждается в реставрации.

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