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Авто

Старый Fiat 500 выставили на аукцион по цене нового Ferrari (фото)

Fiat 500 1958, Fiat 500, кабриолет Fiat 500, Fiat 500 Spiaggina
Фото: RM Sotheby's | До нашгих дней сохранился лишь один Fiat 500 Spiaggina

Выпущено лишь два роскошных кабриолета Fiat 500 Spiaggina, а до наших дней сохранилось лишь одно авто. Его владельцем был президент Fiat Джанни Аньелли.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставлен необычный Fiat 500 1958 года. За компактный автомобиль со скромным 13-сильным мотором планируют выручить от 270 000 до 290 000 евро – как за новый Ferrari Roma. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Fiat 500, Fiat 500 1958, кабриолет Fiat 500, Fiat 500 Spiaggina Fullscreen
Авто построили для руководителя Fiat Джанни Аньелли
Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена обусловлена тем, что продают уникальный кабриолет Fiat 500 Spiaggina. Таких роскошных авто с эксклюзивным кузовом от ателье Boano выпустили всего два и этот экземпляр – единственный, дошедший до наших дней.

Fiat 500 1958, Fiat 500, кабриолет Fiat 500, Fiat 500 Spiaggina Fullscreen
Передние сиденья авто плетеные
Фото: RM Sotheby's

Миниатюрный Fiat 500 превратили в пляжный кабриолет без крыши и дверей. В его отделке использовано дорогое дерево, передние сиденья плетеные, а задние – обшиты бархатом.

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Конкретно этот кабриолет построили для президента Fiat Джанни Аньелли. Он использовал его на своей вилле на Лазурном побережье Франции. Второй экземпляр авто подарили миллиардеру Аристотелю Онасису, но он не сохранился.

Fiat 500 1958, Fiat 500, кабриолет Fiat 500, Fiat 500 Spiaggina Fullscreen
Fiat 500 Spiaggina оснащен скромным 13-сильным мотором
Фото: RM Sotheby's

С середины 70-х об авто Джанни Аньелли ничего не слышали и лишь в 2018 году его обнаружили в Турине. Оно неплохо сохранилось и не нуждается в реставрации.

Ранее Фокус рассказывал, что раритетный Renault Clio 2004 года продают за 110 000 евро.

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