Роскошное американское авто завелось после 40-летнего простоя на улице (видео)

Buick Electra 225 покрыт ржавчиной, его лобовое стекло разбито, а внутренняя отделка повреждена. Впрочем, двигатель седана удалось оживить.

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В США обнаружили заброшенный Buick Electra 1963 года. Автомобиль более 40 лет ржавел под открытым небом. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Budget Buildz.

Седан покрыт ржавчиной Фото: скриншот / YouTube

Этот Buick Electra 225 был брошен в 1982 году. За годы на улице автомобиль проржавел и некоторые его детали буквально отваливаются. Лобовое стекло треснуло, фары потускнели, а в салоне разорвана внутренняя отделка.

Как ни странно, двигатель Buick Electra 225 оказался рабочим. Масло в нем испорчено, карбюратор забит грязью, а выхлопа фактически нет. Однако когда его прочистили и подали топливо, то этот V8 завелся.

Салон Buick Electra серьезно поврежден Фото: скриншот / YouTube

Теперь этот Buick Electra 225 планируют восстановить, ведь это редкая коллекционная модель. 5,6-метровый роскошный седан был флагманом американской марки.

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Buick Electra второго поколения выпускали с 1961 по 1964 год. Модель получила самые новые технологии того времени: ее оснащали усилителем руля, кондиционером, электроприводами окон, зеркал и сидений.

Седан оснащен 6,6-литровым 330-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 8 с.

Кстати, недавно презентовали современный Buick Electra, причем он стал электромобилем.

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