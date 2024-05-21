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Авто

Культовый американский спорткар простоял почти полвека брошенным в гараже (фото)

Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala 1966
Фото: autoevolution.com | Chevrolet Impala SS поставили в гараж в 1975 году

Купе Chevrolet Impala SS стояло в гараже с 1975 года. Спортивное авто довольно неплохо сохранилось, хотя и нуждается в капитальном ремонте двигателя.

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В США обнаружили заброшенный Chevrolet Impala 1966 года в заряженной версии SS (Super Sport). Знаменитый автомобиль почти полвека не выезжал на дороги. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Chevrolet Impala, Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala 1966 Fullscreen
Кузов Chevrolet Impala цел и почти не заржавел
Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Impala SS регулярно эксплуатировался до 1975 года, а затем владелец поставил его в гараж в маленьком городке в Индиане. Скорее всего, причиной был топливный кризис, ведь большой 5,4-метровый автомобиль с двигателем V8 имеет хороший "аппетит".

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За эти 49 лет владелец Chevrolet Impala не изменился. Американец заботился об автомобиле, поэтому он довольно неплохо сохранился. Его кузов и днище лишь местами заржавели, а салон в очень хорошем состоянии и требует лишь чистки. Кроме того, в наличии вся оригинальная документация на машину.

салон Chevrolet Impala SS, Chevrolet Impala, Chevrolet Impala 1966 Fullscreen
Салон Chevrolet Impala SS неплохо сохранился
Фото: autoevolution.com

А вот двигатель Chevrolet Impala SS нуждается в ремонте. Он снят с авто, частично разобран и ему нужны новые головки блока цилиндров. Этот 5,3-литровый V8 развивает 275 л. с., а в паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 9 с.

Кстати, недавно в США обнаружили лимитированный Chevrolet Corvette 1978 года с пробегом всего 470 км.

Также Фокус рассказывал, что классический Ford T удалось завести после 74 лет на свалке.