Культовый американский спорткар простоял почти полвека брошенным в гараже (фото)

Купе Chevrolet Impala SS стояло в гараже с 1975 года. Спортивное авто довольно неплохо сохранилось, хотя и нуждается в капитальном ремонте двигателя.

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В США обнаружили заброшенный Chevrolet Impala 1966 года в заряженной версии SS (Super Sport). Знаменитый автомобиль почти полвека не выезжал на дороги. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Кузов Chevrolet Impala цел и почти не заржавел Фото: autoevolution.com

Этот Chevrolet Impala SS регулярно эксплуатировался до 1975 года, а затем владелец поставил его в гараж в маленьком городке в Индиане. Скорее всего, причиной был топливный кризис, ведь большой 5,4-метровый автомобиль с двигателем V8 имеет хороший "аппетит".

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За эти 49 лет владелец Chevrolet Impala не изменился. Американец заботился об автомобиле, поэтому он довольно неплохо сохранился. Его кузов и днище лишь местами заржавели, а салон в очень хорошем состоянии и требует лишь чистки. Кроме того, в наличии вся оригинальная документация на машину.

Салон Chevrolet Impala SS неплохо сохранился Фото: autoevolution.com

А вот двигатель Chevrolet Impala SS нуждается в ремонте. Он снят с авто, частично разобран и ему нужны новые головки блока цилиндров. Этот 5,3-литровый V8 развивает 275 л. с., а в паре с ним работает 2-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает примерно 9 с.

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