Старый Suzuki после ДТП превратили в авто для Безумного Макса (фото)

Кроссовер Suzuki SX4 нестандартно восстановили после аварии. У него полностью новая передняя часть с брутальным дизайном и огромные внедорожные шины.

Related video

Разбитый в ДТП Suzuki SX4 первого поколения стал основой для необычного проекта Battle Car. Бюджетный кроссовер превратили в авто в стилистике фильмов о Безумном Максе. Об этом пишет сайт Carscoops.

У кроссовера полностью новая передняя часть

Этот Suzuki SX4 2011 года попал в серьезную аварию в американском штате Айдахо, в которой существенно повредил переднюю часть. На ней и сосредоточился владелец автомобиля.

Важно

Маленький "Гелендваген": в Украине продают Suzuki Jimny с тюнингом в стиле Brabus (фото)

Кроссовер Suzuki SX4 полностью новые рельефные капот и крылья из толстого металла, а также нестандартные светодиодные фары. Кроме того, появился массивный стальной бампер с дугами и лебедкой.

Suzuki SX4 "обули" в огромные шины

Тюнинг Suzuki SX4 также включает увеличение клиренса и установку широких внедорожных шин Goodyear Wrangler размером 235/75 R15. Салон почти не претерпел изменений — лишь на передней панели появился камуфляжный декор и добавлены мультимедийная система и более мощная акустика.

В салоне появились камуфляжные вставки

Силовой агрегат Suzuki SX4 также остался стандартным. Кроссовер оснащен 2,0-литровой бензиновой четверкой мощностью 150 л. с., 6-ступенчатой механической КПП и полным приводом.

Ранее Фокус рассказывал о самом маленьком и дешевом кроссовере Suzuki за $11 200.

Также мы писали о предстоящем компактном компактном электрокроссовере Suzuki.