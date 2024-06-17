Стремительный дизайн и 350 сил: представлен новый Chery Tiggo 8 (фото)

Кроссовер Chery Tiggo 8 стал больше и обтекаемее. Модель будут выпускать в бензиновой и гибридной версиях с передним или полным приводом.

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Опубликованы официальные фото Chery Tiggo 8 второго поколения. Кроссовер выйдет на рынок в августе или сентябре нынешнего года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Chery Tiggo 8L (именно так назвали модель, ведь первое время она будет выпускаться параллельно с предшественником) сохраняет знакомый дизайн с широкой решеткой радиатора и раскосыми фарами, однако стал более обтекаемым. Его силуэт более стремительный, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же, кроссовер подрос.

Кроссовер будут предлагать в бензиновой и гибридной версиях Фото: Chery

Размеры Chery Tiggo 8L:

длина — 4795 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1741 мм;

колесная база — 2770 мм.

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Салон Chery Tiggo 8L пока еще не показали, однако отметили, что модель будет предлагаться в версиях на 5 и 7 мест. На передней панели установят два дисплея.

Кроссовер подрос до 4,8 м в длину Фото: Chery

Кроссовер Chery Tiggo 8L сохранит 2,0-литровый турбомотор, однако его отдача возрастет до 251 л. с. и 390 Н∙м. В то же время, средний расход топлива снизят до 7,8 л/100 км с передним приводом и 8,5 л/100 км — с полным. Позже появится гибридная версия модели мощностью 350 сил, способная проехать 80 км на электротяге.

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