Старый 96-летний мотоцикл выставили на аукцион по цене нового Bentley Bentayga (фото)

Brough Superior SS100 — редкая модель, которая была одним из самых быстрых мотоциклов 1920-х годов. Байк способен развить скорость 160 км/ч.

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В Великобритании на аукцион Bonhams выставили мотоцикл Brough Superior 1928 года. За него планируют получить от 140 000 до 180 000 фунтов стерлингов ($180 000 — 230 000) — как за новый Bentley Bentayga. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Высокая цена Brough Superior SS100 Alpine Grand Sport (именно такое полное название байка) объясняется тем, что это редкая коллекционная модель. До наших дней дошли единицы таких мотоциклов.

Мотоцикл способен разогнаться до 160 км/ч Фото: bonhams.com

Британская компания Brough Superior выпускала скоростные спортивные мотоциклы очень небольшими партиями. За 21 год своего существования (1919-1940 гг.) было собрано всего 3048 байков.

Мотоциклы Brough Superior очень любил знаменитый британский разведчик Лоуренс Аравийский, которого также признали первым в мире байкером. Именно на таком мотоцикле он попал в смертельное ДТП в 1935 году.

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Конкретно этот Brough Superior SS100 на заводе был оснащен 1,0-литровым двигателем V2 мощностью 50 л. с. и мог разгоняться до 160 км/ч. Позже объем увеличили до 1134 куб. см.

Мотоцикл Brough Superior был построен по заказу работника компании Shell. Затем он неоднократно переходил из рук в руки, а нынешний владелец приобрел его в 1982 году всего за 2400 фунтов стерлингов и очень мало его эксплуатировал.

Кстати, недавно в старом гараже среди хлама обнаружили еще один коллекционный британский байк — Vincent Black Shadow.

Также Фокус рассказывал, что в Украине нашли старый 40-летний мотоцикл без пробега.