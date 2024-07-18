780 сил и 2,9 с до сотни: Porsche показала скоростного конкурента Mercedes S-Class (фото)

Новый Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснастили 782-сильной установкой с V8 и электромотором. Он способен развить 325 км/ч и проехать 88 км на электротяге.

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В линейке Porsche Panamera 2025 появилась новая топовая модификация Turbo S E-Hybrid. Сверхмощное авто поступит в продажу с осени по цене от 229 400 евро. Об авто рассказали на официальном сайте Porsche.

Главное отличие Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid — ее силовая установка. 4,0-литровый бензиновый V8 твин-турбо и электромотор суммарно выдают 782 л. с. и 1000 Н∙м. Это чуть меньше, чем у Mercedes-AMG S63 E-Performance, но Porsche быстрее.

Разгон до сотни занимает 2,9 с Фото: Porsche

С 8-ступенчатым роботом PDK разгон до сотни занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. К тому же, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid установил рекорд круга на Нюрбургринге среди бензиновых седанов/литфбэков — 7 минут 24,172 секунды.

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Вместе с тем благодаря батарее на 25,9 кВт∙ч плагин-гибрид Porsche Panamera может проехать до 88 км в электрическом режиме. Расход топлива составляет 1,6 л/100 км в комбинированном цикле.

Новый Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащен активной пневмоподвеской. За замедление отвечают карбоново-керамические тормоза диаметром 440 мм спереди и 380 мм сзади.

Оснащение пополнила акустика Bose Фото: Porsche

Отличить гибрид Porsche Panamera Turbo S от стандартной модели можно по более агрессивным бамперам и 21-дюймовым дискам. Кроме того, доступен аэродинамический пакет с карбоновым обвесом, который добавляет 60 кг прижимной силы. Оснащение пополнила акустика Bose.

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