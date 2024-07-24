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Авто

Роскошная капсула времени: обнаружен 32-летний Lexus в новом состоянии (видео)

Lexus LS 1992, Lexus LS, Lexus LS400, капсула времени
Фото: скриншот / YouTube | Lexus LS400 не ездил с 2012 года

Lexus LS400 — первая модель в истории японской премиальной марки. Большой седан оснащен 4,0-литровым 250-сильным V8 и автоматической КПП.

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В Великобритании обнаружили хорошо сохранившийся Lexus LS 1992 года. Роскошный седан 12 лет не выезжал на дороги. О нем рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Lexus LS400, Lexus LS 1992, Lexus LS, капсула времени Fullscreen
Седан покрыт слоем грязи
Фото: скриншот / YouTube

Этот Lexus LS400 сейчас принадлежит супружеской паре Алистера и Джейн. В 1992 году авто приобрел новым отец Джейн — ветеран Второй мировой войны. После его смерти в 2004 году машину унаследовала его жена Одри, однако после инсульта в 2012 году она уже не садилась за руль и авто поставили в гараж.

Lexus LS400 очень мало эксплуатировался — на нем ездили за покупками и в ближайший паб. Неудивительно, что автомобиль за 32 года проехал всего 17 700 км.

Салон Lexus LS400, Lexus LS 1992, Lexus LS, Lexus LS400, капсула времени Fullscreen
Салон Lexus LS400 неплохо сохранился
Фото: скриншот / YouTube

Lexus LS400 покрыт слоем пыли и грязи, однако неплохо сохранился. На кузове есть небольшие повреждения от легкого ДТП, но в целом он в неплохом состоянии, как и салон.

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Двигатель Lexus LS400 завелся не сразу, однако после замены аккумулятора и топливного насоса эта восьмерка ожила.

Lexus LS400 — самая первая модель японской марки, которая выпускалась с 1989 по 1994 год. Седан оснащен 4,0-литровым 250-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Между прочим недавно в США обнаружили классический Toyota Land Cruiser 100 в новом состоянии.

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