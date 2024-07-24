Роскошная капсула времени: обнаружен 32-летний Lexus в новом состоянии (видео)

Lexus LS400 — первая модель в истории японской премиальной марки. Большой седан оснащен 4,0-литровым 250-сильным V8 и автоматической КПП.

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В Великобритании обнаружили хорошо сохранившийся Lexus LS 1992 года. Роскошный седан 12 лет не выезжал на дороги. О нем рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Седан покрыт слоем грязи Фото: скриншот / YouTube

Этот Lexus LS400 сейчас принадлежит супружеской паре Алистера и Джейн. В 1992 году авто приобрел новым отец Джейн — ветеран Второй мировой войны. После его смерти в 2004 году машину унаследовала его жена Одри, однако после инсульта в 2012 году она уже не садилась за руль и авто поставили в гараж.

Lexus LS400 очень мало эксплуатировался — на нем ездили за покупками и в ближайший паб. Неудивительно, что автомобиль за 32 года проехал всего 17 700 км.

Салон Lexus LS400 неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Lexus LS400 покрыт слоем пыли и грязи, однако неплохо сохранился. На кузове есть небольшие повреждения от легкого ДТП, но в целом он в неплохом состоянии, как и салон.

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Двигатель Lexus LS400 завелся не сразу, однако после замены аккумулятора и топливного насоса эта восьмерка ожила.

Lexus LS400 — самая первая модель японской марки, которая выпускалась с 1989 по 1994 год. Седан оснащен 4,0-литровым 250-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Между прочим недавно в США обнаружили классический Toyota Land Cruiser 100 в новом состоянии.

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