Новый Kia Sportage 2025 заметили на дорогах до презентации (фото)

Кроссовер Kia Sportage изменят в новом фирменном стиле. Модель на европейском рынке будет предлагаться только в электрифицированных версиях.

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В Германии сфотографировали новый Kia Sportage. Кроссовер модернизируют, а пока он проходит испытания на автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Все версии модели будут электрифицированными Фото: carscoops.com

Кроссовер Kia Sportage оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его дизайна все же можно разглядеть. В частности видно, что у авто полностью новая передняя часть в стиле старшего Kia Sorento 2024 — с широкой решеткой радиатора и узкими фарами. Сзади видны обновленные фонари.

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Салон Kia Sportage 2025 не показали. Ожидается, что кроссовер получит новые дисплеи на передней панели.

Все версии Kia Sportage 2025 на европейском рынке будут электрифицированными и 1,6-литровыми. Стандартные турбомоторы на 150 и 180 л. с. дополнят "мягкой" гибридной установкой.

Сзади обновлены фонари Фото: carscoops.com

Также в линейке останутся последовательный гибрид на 229 сил и 265-сильный плагин-гибрид (он может проехать до 69 км на электротяге). Кроссовер будут предлагать с передним или полным приводом. Презентация модели должна состояться до конца года.

Кстати, гибрид Kia Sportage недавно вышел на украинский рынок.

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