Новый Kia Sportage 2025 заметили на дорогах до презентации (фото)
Кроссовер Kia Sportage изменят в новом фирменном стиле. Модель на европейском рынке будет предлагаться только в электрифицированных версиях.
В Германии сфотографировали новый Kia Sportage. Кроссовер модернизируют, а пока он проходит испытания на автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Кроссовер Kia Sportage оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его дизайна все же можно разглядеть. В частности видно, что у авто полностью новая передняя часть в стиле старшего Kia Sorento 2024 — с широкой решеткой радиатора и узкими фарами. Сзади видны обновленные фонари.Важно
Салон Kia Sportage 2025 не показали. Ожидается, что кроссовер получит новые дисплеи на передней панели.
Все версии Kia Sportage 2025 на европейском рынке будут электрифицированными и 1,6-литровыми. Стандартные турбомоторы на 150 и 180 л. с. дополнят "мягкой" гибридной установкой.
Также в линейке останутся последовательный гибрид на 229 сил и 265-сильный плагин-гибрид (он может проехать до 69 км на электротяге). Кроссовер будут предлагать с передним или полным приводом. Презентация модели должна состояться до конца года.
Кстати, гибрид Kia Sportage недавно вышел на украинский рынок.
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