В Киеве пройдет юбилейный юбилейный технический фестиваль Old Car Land

Юбилейный фестиваль Old Car Land сменил локацию и пройдет на территории музея "Колеса Истории". Посетители смогут увидеть редкие авто, винтажные мотоциклы и интересную старинную технику.

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Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land возвращается. В этом году он отмечает свое десятилетие и готовит сразу несколько интересностей для участников и гостей мероприятия.

Наиболее заметное изменение — это новая локация. Впервые фестиваль пройдет на территории технического музея "Колеса Истории". Поэтому все желающие будут иметь уникальную возможность кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств фестиваля ознакомиться с крупнейшим собранием классических технических экспонатов Киева и Украины.

История Old Car Land началась 10 лет назад, когда украинское сообщество любителей ретротранспорта решило начать собственное мероприятие — большой праздник истории и техники. Летом 2014 года благодаря инициативе группы из нескольких энтузиастов состоялся первый фестиваль, который по масштабу и атмосфере больше напоминал встречу друзей, но впоследствии развился и получил название Технический фестиваль Old Car Land. Несмотря на скромный формат, на первом фестивале состоялся ряд премьер олдтаймеров, самые интересные из которых вы сможете снова увидеть этой осенью!

Организаторы фестиваля не забыли и об автопроизводителях, которые в этом году празднуют важные юбилеи. На фестивале зрители смогут увидеть специальные экспозиции Opel и Fiat, которым исполняется 125 лет, а также Audi и MG, которые в 2024-м отмечают соответственно 115- и 100-летие.

Наша история продолжается. Поэтому приглашаем владельцев классической техники и поклонников ретроавто и исторических мотоциклов на празднование десятого дня рождения фестиваля Old Car Land, которое состоится 28-29 сентября на территории музея "Колеса Истории" по адресу г. Киев, ул. Малинская, 1.

Кроме уникальных технических экспонатов, вниманию зрителей — интерактивные экспозиции, винтажные игровые автоматы, вкусные и разноплановые фудкорты, фирменные сувениры и многое другое. Поклонники исторической техники призывают — не пропустите легендарное событие в мире украинского ретродвижения. До встречи на Old Car Land!