Авто з пробігом у кредит: чому варіант купівлі з банківським фінансуванням є вигідним рішенням

Для українського авторинку 2024 рік став успішним, попри війну та складну процедуру взяття транспортних засобів на облік. Щомісячний обсяг вторинного ринку становив близько 100 тисяч перепродажів, тож загальна річна кількість угод дійсно вражає. Підстави оптимістично дивитися на подальший розвиток сегмента торгівлі вживаними автівками дає підписаний Президентом Володимиром Зеленським Закон №4149-ІХ. На думку законотворців, нововведення сприятимуть зменшенню бюрократичних бар’єрів та дозволять підтримати легальний автобізнес. Крім того, зміни потрібні в межах глобальних тенденцій: запропоновані механізми вже ефективно працюють у США, Німеччині та Польщі. Там автодилери без обмежень скуповують машини з пробігом для подальшого продажу без державної перереєстрації на себе.

Автомобілі з пробігом домінують на ринку

Підхід громадян до питання придбання авто останнім часом суттєво змінився: для багатьох автівка з елемента розкоші перетворилася на звичайний засіб пересування, який асоціюється з комфортом, незалежністю та щоденною необхідністю. Водночас не кожному під силу придбати нову машину з автосалону, вартість якої перевищує 1 млн грн. За даними Державної служби статистики, у 2024 році середня заробітна плата в Україні поступово зростала та хоча й перетнула позначку у 20 тисяч гривень, не є достатньою для забезпечення якісного рівня життя. У державний бюджет на 2025 р. урядовці заклали подальше підвищення до 24,4 тис. грн – суму більшу, але купити новий транспортний засіб з таким рівнем доходу навряд чи можливо. Тим, хто вирішив щомісяця відкладати хоча б п'яту частину від зарплати на машину, доведеться накопичувати майже два десятки років. Тому придбання автомобіля з пробігом для багатьох стає виходом.

Як зазначають експерти "Інституту досліджень авторинку", у грудні 2024 р. середня ціна усіх пропозицій про продаж легковиків з пробігом в Україні в оголошеннях склала $6300. У розрізі окремих регіонів найближчими до середнього значення були Івано-Франківщина ($6500) та Одеська і Чернівецька області з однаковим показником ($5900). Регіонами з найвищими середніми цінами визнано Київську область та Київ ($8400), Львівщину ($7999) і Волинську область ($7000). Найнижчі середні ціни зафіксовані на Херсонщині ($2900), Донеччині ($3000), а також у Запорізькій, Кіровоградській та Луганській областях ($4200).

До ТОП-5 авто з пробігом найпопулярніших брендів увійшли:

• Volkswagen

• Skoda

• Renault

• Toyota

• Hyundai

Придбання машини з фінансуванням

Кількість водіїв за кермом власних автівок могла б значно зрости, якби українці, які мріють про свою машину, скористалися варіантом її купівлі з фінансуванням. За кордоном практика придбання транспортних засобів за допомогою цього інструменту є поширеною: люди активно купують авто, поетапно сплачуючи за них.

На ринку автокредитування постійно з’являються вигідні продукти та умови, які дозволяють не тільки придбати транспорт у короткостроковій перспективі, а й планувати свій бюджет. Банк зі свого боку завжди готовий допомогти клієнтові підібрати комфортний графік платежів залежно від суми та строку кредитування.

Водночас самостійний пошук необхідного автомобіля є доволі складним процесом, який вимагає певних знань та навичок. І якщо їх немає, покупцю доведеться сплатити чималу суму за послуги фахівців з автопідбору. Придбання транспортного засобу за підтримки банку може спростити задачу. Так, до прикладу, ОТП БАНК для зручності клієнтів створив унікальний на ринку фінтех продукт – кредитний маркетплейс Ponova by OTP Bank. Тут вже зібрано понад 200 тисяч моделей авто з пробігом різних брендів та цінових сегментів. Зрозумілі фільтри, а саме: ціна/платіж на місяць (кредит на авто)/бренд авто/пробіг/рік випуску/тип кузова допоможуть швидко скоротити список до найрелевантніших пропозицій та обрати найкращий варіант. Коли покупець розглядає такий інструмент, як придбання машини за підтримки банку, розрахувати персональну суму фінансування авто за одну хвилину йому допоможе зручний бот.

"Якщо ми говоримо про придбання автомобіля з пробігом за фінансової підтримки ОТП БАНК, то тут все просто: клієнт, який хоче купити машину, може знайти її на Ponova by OTP Bank чи самостійно обрати у будь-якого продавця, а банк запропонує оптимальний варіант її придбання з фінансуванням. Стати власником безпечного кросовера чи позашляховика, сімейного мінівена, компактного й економічного авто – з ОТП БАНК це можливо. Ми уважно слідкуємо за тенденціями на авторинку та розширюємо свої програми фінансування, тому якщо клієнт бажає купити авто з пробігом під замовлення з-за кордону, у тому числі це може бути електромобіль, банк готовий підтримати на будь-якому етапі: викуп машини, коли авто у дорозі, або ж профінансувати його відновлення у разі потреби. Ми не виставляємо обмежень за станом, віком чи пробігом транспортного засобу. Також не вимагаємо заставу та обов’язкове страхування КАСКО", — розповідає начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП БАНК Віталій Скоробогатий.

Чому варіант купівлі з банківським фінансуванням є вигідним?

Підтримка банку є вигідним рішенням з декількох причин:

шанс отримати бажане авто саме зараз та платити за нього комфортними платежами;

можливість зберегти грошовий потік покупця та залишити фінансову подушку для різних непередбачуваних ситуацій;

змога дофінансування: клієнт, маючи певну суму коштів, може отримати фінансування та придбати новішу та якіснішу машину.

"Коли кредит на авто є розумним та правильним рішенням? Коли мрієте про свою машину, про незалежність від обставин і комфорт. Коли не готові відкладати життя на потім. Придбання авто з фінансуванням – це інструмент, який допоможе втілити плани саме тут і зараз, а не через десятки років. ОТП БАНК стане надійним партнером у цьому: ми надамо усю необхідну інформацію по кредиту та допоможемо підібрати оптимальний термін і розмір щомісячних платежів. Отримати рішення та перерахунок коштів від банку можна упродовж одного дня", — додає В.Скоробогатий

Програми від ОТП БАНК

Банк пропонує від 10 000 до 1 000 000 грн кредиту на авто з пробігом, в тому числі на електромобілі та на автівки з пробігом під замовлення з США, Європи та інших країн. Початковий внесок складає 10% від вартості транспортного засобу. Є фіксована процентна ставка на весь строк фінансування, водночас відсутні приховані платежі чи комісії. Термін кредитування — до 7 років.

Стати власником новенької машини з автосалону за підтримки ОТП БАНК також можливо. Банк готовий профінансувати до 2 мільйонів гривень. Вигідні умови є й для тих, хто цікавиться покупкою у кредит мотоцикла.

Володіти недорогим та якісним транспортним засобом може кожен. Придбання автомобіля за фінансової підтримки банку — це той шлях, який допоможе значно спростити доступ до власного авто. Однак покупцеві варто подбати про правильний вибір установи, яка прокредитує, аби покупка машини була безпечною та розумною інвестицією. Репутація та досвід ОТП БАНК стануть у пригоді. Банк є одним з лідерів у сегменті автокредитування протягом багатьох років та продовжує активно посилювати свої позиції й розширювати покриття українського ринку авто. Фінансова установа готова забезпечити комплексний підхід до потреб клієнтів та вигідні умови кредитування.

Робити своє життя кращим — завжди на часі.