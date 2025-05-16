AWT Bavaria объявляет об открытии нового инновационного пространства — AWT Studio UNIT.City

АВТ Бавария, официальный импортер BMW Group, Aston Martin, ALPINA и INEOS в Украине, открыли AWT Studio — новое пространство, расположенное в инновационном парке UNIT.City в Киеве.

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AWT Studio - это новый формат взаимодействия с клиентами, гибкая платформа, где посетители могут исследовать BMW, MINI и BMW Motorrad с помощью визуального, цифрового и лайфстайл-опыта. Это инновационное пространство позволяет презентовать новые модели, технологии и философию бренда в динамичной и интересной среде.

"AWT Studio — это не просто еще один шоурум, а место, где формируются идеи, где мы тестируем то, что будет следующим, новым — для наших клиентов, нашей индустрии и нашей страны. Открытие этого пространства в UNIT.City — не просто бизнес-шаг, а сигнал нашей преданности росту, инновациям и будущему Украины", — отметил Эрик Бернинг, генеральный директор АВТ Бавария.

AWT Studio оснащено интерактивными инструментами и цифровыми технологиями, которые позволяют посетителям персонализировать автомобили и мотоциклы, а также глубоко изучать особенности продукта. Пространство также соответствует глобальной концепции BMW Retail.Next — клиентоориентированному подходу к розничной торговле, сочетающему технологии, сторителлинг и повседневную жизнь.

Выбор UNIT.City был сознательным: его технически подкованное, прогрессивное сообщество обеспечивает идеальную среду для тестирования новых подходов и получения инсайтов в формате реального времени. Благодаря AWT Studio, АВТ Бавария стремится формировать будущее взаимодействия с клиентами, начиная с наиболее заинтересованной и вовлеченной аудитории в Украине.