Необычные качества новейшего кроссовера Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid

В Украине появились замечательные автоновинки от Chery, заставляющие обратить внимание на очевидный факт: гибриды — это уже не только японские или европейские бренды. А китайские, в свою очередь, представлены не только автомобилями с ДВС или электрокарами, поскольку есть отличное и очень практичное сочетание обоих вышеуказанных типов.

Речь идет прежде всего о Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid и Chery Tiggo 8 Plug-In Hybrid, то есть гибриды со значительным "электрическим" пробегом" и возможностью подзарядки от сети. Более того: эти модели и сами могут служить "сетью", то есть источником электроэнергии для других устройств — очень удобная функция в наши сложные времена! Интересно? Тогда начинаем наш рассказ.

Итак, Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid. Этот весьма привлекательный среднеразмерный кроссовер (Д/Ш/В 4553/1862/1696 мм) очень легко узнать по элегантному узору в форме ромбов из "бриллиантов" радиаторной решетки, что создает невероятный образ и придает автомобилю яркой индивидуальности. Драгоценные камни мы вспомнили не просто так, поскольку текстура решетки украшена хромированными элементами именно в форме бриллиантов, создавая изысканный и стильный вид.

Відео дня

Решетка радиатора

Его удачно дополняет глубокий, выразительный и яркий дизайн светодиодных фар, которые гармонично сочетаются с бриллиантово-звездной решеткой радиатора, создавая эффектную и, опять же, хорошо узнаваемую переднюю часть автомобиля. В целом фирменный геометрический дизайн семейства CHERY прекрасно подчеркивает ширину кузова и придает автомобилю визуальной мощности.

Но она здесь не только визуальная, потому что Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid оснащен гибридным двигателем 1.5 TGDI пятого поколения (тепловая эффективность — 44,5%!), который развивает максимальную мощность 143 л.с. (105 кВт) и крутящий момент 215 Нм. А общая мощность бензинового и электрического двигателей составляет 205 кВт. Этого вполне достаточно, чтобы разогнать кроссовер снаряженной массой 1870 кг до сотни за 8,5 с.

Гибридный двигатель

В паре с 1.5 TGDI работает бесступенчатая высокоэффективная гибридная трансмиссия DHT (максимальная эффективность EV — 98,5%). Здесь стоит упомянуть бесспорную инновационность и комплексный подход Chery к новейшим технологиям, ведь большинство европейских, американских и корейских брендов до сих пор используют ранние поколения гибридных технологий, просто добавляя батарею и электродвигатель к имеющейся бензиновой силовой установке. Такие системы, в отличие от Chery Super Hybrid, не имеют специально разработанных гибридных двигателей и трансмиссий, поэтому общая эффективность ниже, а экономия топлива — умеренная.

Большое значение имеет также тип батареи — LiFePO4. Она значительно безопаснее привычных литий-ионных батарей с точки зрения риска внезапных возгораний. А еще имеет значительно более длинный жизненный цикл, то есть в несколько раз большее количество зарядов/разрядов почти без потери первоначальной емкости, чем те же литий-ионные.

Что касается емкости этой батареи от CATL, то она составляет 18,3 кВт*ч, чего хватает, чтобы проехать на чистой электротяге до 90 км. Или чтобы... завести электросамокат, вскипятить воду в электрочайнике или даже приготовить вкусное блюдо на электроплитке! Это не шутка, поскольку предусмотрена функция V2L, то есть возможность питания внешних электроприводов от высоковольтной батареи автомобиля. Максимальная мощность этих электроприборов достигает 3,3 кВт. Поэтому в случае отключений света действительно можно просто спуститься к своему Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid с туристической электроплитой или электрогрилем и приготовить обед или ужин.

И даже если вы почти полностью используете заряд батареи на создание кулинарных шедевров, Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid заведется и поедет! Да еще и будет радовать небольшим потреблением топлива, всего около 6 л/100 км. А если батарею полностью зарядить (8,5 часов от бытовой розетки или всего 19 минут от станций постоянного тока через комбинированный порт CCS2), то Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid будет потреблять всего 1,5-2 л/100 км. Общий пробег (полный бак плюс полная батарея) достигнет 1200 км!

Что еще можно добавить к этим невероятным цифрам, заканчивая описание практических преимуществ Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid? Разве что довольно большой багажник (484/1305 л) и вполне достаточный клиренс 175 мм. Ну а дальше перейдем непосредственно к салону, где нас еще ждет много приятных сюрпризов.

Багажник

Сразу обращает на себя внимание современное оформление интерьера: черная цветовая гамма салона удачно сочетает сдержанность, динамику и роскошь. Над широкой центральной консолью с удобной сдвижной крышкой и беспроводной зарядкой для смартфона сияет, словно бриллиант, необычный селектор передач, который называется именно так, как и выглядит: Crystal Diamond. Этот переключатель с хрустальной отделкой усиливает впечатление от салона, придавая ему изысканность и ощущение настоящей роскоши.

Но настоящим бриллиантом можно назвать мультимедийную систему Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid с 24,6-дюймовым изогнутым двойным экраном высокого разрешения, состоящим из 12,3 дюймовой светодиодной панели приборов и сенсорной панели мультимедиа такого же диаметра. Но визуально они действительно воспринимаются как одно целое: интегрированный бесшовный дизайн с технологией Hyperfuse создаёт эффект единого панорамного экрана. Он отображает всю необходимую информацию, а изображение остается четким и комфортным для глаз как днем, так и ночью — без напряжения зрения.

Интерьер

Быстро ли "оживает" мультимедийка после запуска авто? Почти мгновенно, всего за 2 секунды, поскольку автомобиль оснащен мощным флагманским чипом 8155. Изготовленный по 7-нм автомобильному техпроцессу, он обеспечивает производительность до 105 тыс. хэшрейтов. Конечно же, предусмотрены Apple CarPlay и Android Auto.

Система кругового обзора здесь охватывает даже больше, чем привычные 360°. Дело в том, что система "Прозрачное шасси 540°" сочетает панорамное изображение на 360° и обзор шасси 180°. Так, Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid позволяет рассмотреть даже то, что у него под колесами! Он предлагает максимальную обзорность и контроль в любой ситуации, даря водителю ощущение полной уверенности и технологического превосходства. А спортивные кожаные сиденья обеспечивают надежную поддержку, высокую эргономику и комфорт, значительно уменьшая усталость во время длительных поездок.

Дышать в этом замечательном салоне можно полной грудью, ведь климатическая установка оснащена такими вполне премиальными функциями, как генератор отрицательных ионов, фильтрующий элемент класса CN95, предназначенный для эффективного задержания частиц размером до 0,3 микрона (PM0.3), и система контроля содержания оксида углерода.

А вечера в салоне Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid будут особенно романтичными: можно любоваться звездами через сдвижную панорамную крышу площадью 1,1 м², наслаждаясь звучанием премиальной аудиосистемы SONY и 364-цветной атмосферной подсветкой интерьера.

Конечно же, столь совершенный кроссовер обеспечивает своим пассажирам максимальную безопасность. Кузов Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid, на 60% выполнен из высокопрочной стали и сверхпрочной горячеформованной стали Benteler в шести ключевых зонах, имеет усиленную конструкцию дверей и оснащен 6 подушками безопасности вместе с подушками безопасности для коленей водителя, обеспечивая глобальный пятизвездочный стандарт безопасности NCAP.

Экстерьер

Интеллектуальные системы помощи водителю уменьшают количество ручных действий и снимают усталость во время длительных поездок. Благодаря голосовому управлению навигацией, мультимедиа и окнами, можно сосредоточиться на дороге, получая больше комфорта и безопасности во время движения.

Даже когда вы покидаете Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid, он продолжает делать все, чтобы не создавать вам никаких проблем: после выключения автомобиля система проводит периодическую диагностику каждые 5 минут, осуществляя контроль состояния высоковольтных цепей и температурных параметров. Это позволяет вовремя выявить потенциальные отклонения, повысить уровень эксплуатационной безопасности и предотвратить короткие замыкания или возгорания в случае повреждения.

Учитывая огромное количество прелестей новенького Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid, пожалуй, немножко страшно смотреть в прайс-лист. Впрочем, здесь вас снова ждет приятный сюрприз: этот невероятный кроссовер предлагается всего за 1 399 000 грн, потому что как раз сейчас действует акционное предложение. Но цена может быть еще ниже — этот кроссовер можно приобрести за 1 349 000 грн, если покупать его в кредит по программе "Chery Велком Бонус" — все подробности вам с радостью сообщат в официальных дилерских центрах Chery. Очень советуем к ним посетить, чтобы лично убедиться во всех преимуществах Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid.

https://chery.ua/tiggo-7-plug-in-hybrid.html