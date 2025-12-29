Настоящий премиум от Chery: Tiggo 8 Plug-in Hybrid устанавливает новые стандарты в классе

Вашему вниманию — Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid, очередная невероятная новинка, которая недавно появилась на украинском рынке. И если вы считаете, что в названии этой статьи мы несколько преувеличили, то уверяем: преувеличений здесь нет. Мы действительно были поражены, увидев в этом довольно доступном кроссовере вполне премиальный набор функций. И когда вы узнаете, что именно предлагает Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid, вы тоже будете искренне удивлены.

Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid — это полноразмерный кроссовер с довольно солидными габаритами. Длина составляет 4725 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм, а колесная база протянулась на 2710 мм. Клиренс — 166 мм, впрочем, для большинства сценариев эксплуатации в реальной жизни этого вполне достаточно.

При взгляде на Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid сразу же обращает на себя внимание выразительный и яркий дизайн фар, весьма гармонично сочетающихся с бриллиантово-звездной решеткой радиатора, фирменной "фишкой" автопроизводителя. Кристально-прозрачные фары IQ Light полностью светодиодные и оснащены не только системой автоматического контроля света, но и регулировкой угла наклона и интеллектуальной системой дальнего света IHC.

Образ удачно дополняют сплошные светодиодные задние фонари, а главное — изысканное хромированное название бренда на крышке багажника. Эта, казалось бы, мелочь прозрачно намекает, что внутри кроссовера вас ожидает нечто премиально-необычное.

И в этом легко убедиться, открыв двери салона, хотя легко — не значит быстро. Вы, наверное, потратите немало времени, изучая чуть ли не каждую деталь интерьера, потому что все они очень тщательно проработаны и способны дарить истинное наслаждение от изысканного дизайна и качественного исполнения.

Вот лишь несколько наглядных примеров. 78,9% поверхностей салона кроссовера обшиты мягкими покрытиями — этот процент у Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid даже выше, чем у некоторых завсегдатаев премиального класса. Минималистичный и изящный дизайн панели с элегантной деревянной текстурой и металлическими вставками создает гармонию стиля, подчеркивает роскошь и высокий уровень отделки.

А еще... Здесь даже беспроводная зарядка для смартфона демонстрирует незаурядный интеллект! При низком заряде гаджета она активирует быстрое пополнение энергии (мощностью до 50 Вт), а при высоком — переходит в медленный режим, чтобы защитить аккумулятор смартфона и продлить срок его службы.

Конечно же, свет в салоне Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid тоже умный: многоцветная атмосферная подсветка с плавной настройкой цвета способна реагировать даже на музыкальный ритм. Градиент цветов меняется в соответствии с громкостью и ритмом аудио, создавая живую, насыщенную атмосферу салона.

Он у Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid — на 7 мест и конфигурируется в 12 вариантах, что позволяет максимально эффективно приспособить кроссовер для пассажиров и багажа в любых ситуациях.

Например, багажное пространство можно легко увеличить в десять раз — с 193 до 1930 л, в зависимости от положений спинок сидений 3-го и 2-го ряда. А сиденья второго ряда не только сдвигаются на 40 см, что позволяет увеличить пространство для ног и обеспечить комфортную поездку для всех пассажиров, но и быстро трансформируются в просторную "кровать", обеспечивая удобный отдых во время путешествия. Спинки всех сидений кроссовера можно регулировать по углу наклона.

Вообще, сиденья Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid — это настоящее произведение искусства, заслуживающее подробного рассказа. Они отделаны высококачественной эко-кожей с гармоничным ромбовидным узором, почти как у Maybach, со специальной технологией прошивки и вентиляционными отверстиями. Электрическая настройка сиденья водителя позволяет легко найти оптимальное положение благодаря 10 функциям регулировки. А 10-слойная конструкция кресел, выполненных из мягкого, упругого поролона, обеспечивает идеальную поддержку и комфорт во время поездки.

Функцией массажа оборудовано не только водительское, но и переднее пассажирское сиденье: 10 точек массажа и 5 режимов позволяют полностью расслабиться и снять усталость. Три уровня интенсивности массажа можно регулировать, причем, даже голосом — для максимального удобства. А еще сиденье переднего пассажира оснащено электрической подставкой для ног с регулировкой угла от 0° до 82° для максимального комфорта.

О пассажирах второго ряда тоже позаботились. Например, функция "Boss Key" предоставляет им возможность удобно регулировать положение сиденья переднего пассажира, обеспечивая максимальный комфорт и удобство для всех в салоне — как, например, в премиальных седанах BMW или Porsche.

Можно смело утверждать: Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid соединил в себе лучшие качества из мира премиальных авто. Например, он способен автоматически регулировать температуру сидений в зависимости от условий в салоне, обеспечивая комфорт во время поездки без дополнительных настроек. Когда-то такая функция была доступна только владельцам топовых Lexus, а теперь ею можно наслаждаться в Chery.

Светодиодная панель приборов на 10,25'' граничит с центральным 15,6-дюймовым дисплеем, который позволяет удобно просматривать всю необходимую информацию. Этот высококачественный дисплей с разрешением 2.5K (!) обеспечивает детализированное, мягкое для глаз изображение, что делает визуальное восприятие комфортным и приятным.

Важно, что Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid оснащен мощным флагманским чипом 8155. Изготовленный по 7-нм техпроцессу, он имеет производительность до 105 тыс. хэшрейтов для мгновенного запуска мультимедийки и быстрого отклика даже на самое легкое прикосновение.

Хотя касаться экрана не всегда надо: умная система голосового управления обеспечивает мгновенную реакцию на команды, делая взаимодействие с автомобилем простым, быстрым и удобным. Система распознает более 20 команд за 30 секунд и выполняет их мгновенно уже во время произнесения, без ожидания или задержек. Заметим, что водителю не нужно активировать мультимедийную систему вручную — можно сразу давать голосовые команды.

Система обзора на 540° охватывает своими видеокамерами (разрешением 3 миллиона пикселей!) не только то, что вокруг кроссовера, но и то, что у него под колесами, позволяя видеть дорожную обстановку без слепых зон и повышая безопасность при маневрировании.

Есть все основания полюбить Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid не только глазами, но и ушами: аудиосистема кроссовера обеспечивает насыщенное, объемное звучание и отличное качество воспроизведения. Автомобиль оснащен 12 динамиками, тогда как большинство моделей в этом классе имеют только 4 или 6. Встроенные динамики в подголовниках передних сидений позволяют пассажирам первого ряда наслаждаться музыкой, пока пассажиры на задних сиденьях могут спокойно отдыхать без лишнего шума. В приватном режиме навигация, сообщения и музыка воспроизводятся только через динамики в подголовнике водителя, не мешая другим пассажирам.

Ценители тишины будут не в меньшем восторге, чем меломаны: в автомобиле оптимизированы и усовершенствованы многочисленные показатели NVH, что обеспечивает тихую и комфортную поездку для всей семьи. Ради этого инженеры предусмотрели 26 специальных звукоизоляционных полостей, резиновые уплотнители которых блокируют воздушные потоки, повышая герметичность салона. Тщательно бережет тишину и двухслойное ламинированное стекло.

Позаботились разработчики и о температурном комфорте. Двухзонный климат-контроль Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid оснащен функцией "одно нажатие", быстро создающей нужный микроклимат в салоне.

Вот как это работает, например, режим быстрого охлаждения: при активации он автоматически закрывает окна, включает вентиляцию сидений с максимальным потоком воздуха и устанавливает минимальную температуру в режиме обдува лица для быстрого снижения жары.

Или режим быстрого обогрева: закрывает окна, активирует подогрев сидений и обеспечивает максимальный поток воздуха и высокую температуру для быстрого нагрева салона.

Более того, эксклюзивная климатическая система Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid создает своеобразный "частный кислородный бар", защищающий дыхание водителя и пассажиров. Вместе работают высокоэффективный фильтр PM0.3 и система анионной очистки, которая в режиме реального времени выпускает отрицательные ионы, делая воздух в салоне свежим и приятным для дыхания. Также одним нажатием активируется система дезодорации с максимальным потоком воздуха, обеспечивая быстрое устранение неприятных запахов.

Если после этого впечатляющего перечня премиальных качеств Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid у вас еще остались силы посмотреть под капот, с радостью проведем для вас короткую экскурсию. Ведь развернутую мы делали в статье о Chery Tiggo 7 Plug-In Hybrid, с которым Tiggo 8 Plug-in Hybrid имеет одинаковую силовую установку. Поэтому здесь лишь вспомним самые важные моменты.

Кроссовер оснащен гибридным двигателем 1.5 TGDI пятого поколения, который развивает максимальную мощность 143 л.с. (105 кВт) и крутящий момент 215 Нм. А общая мощность бензинового и электрического моторов составляет 205 кВт.

Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid также имеет огромную мощную батарею LiFePO4 от CATL на 18,3 кВт*ч, чего хватает, чтобы проехать на чистой электротяге до 90 км. Благодаря функции V2L есть возможность питания внешних электроприборов от высоковольтной батареи автомобиля — от зарядки электросамоката до использования мощного освещения или даже электрогриля.

При полной батарее (зарядка займет 8,5 часов от бытовой розетки или всего 19 минут от станций постоянного тока через комбинированный порт CCS2), Chery Tiggo 8 Plug-In Hybrid будет потреблять всего 1,5-2 л/100 км, а общий пробег (полный бак плюс полная батарея) достигнет 1200 км!

Конечно же, Chery Tiggo 8 Plug-In Hybrid предлагает лучшую защиту своим пассажирам: кроссовер соответствует глобальному пятизвездочному стандарту безопасности NCAP. Кузов на 74% состоит из высокопрочной стали, имеет 9 подушек безопасности и множество электронных ассистентов — от привычных ESP и TCS до почти экзотических в этом классе систем вроде DOW (предупреждение об опасности открытия дверей, багажника) или ELK (удержание полосы движения в экстренных ситуациях). Кроссовер видит слепые зоны, предупреждает о возможном заднем столкновении и о препятствии, движущемся сзади в поперечном направлении. Конечно, есть система помощи при движении в пробках и система обнаружения усталости водителя.

Самое время перейти к наиболее важному вопросу: сколько эта роскошь стоит? Здесь вы в очередной раз удивитесь: Chery Tiggo 8 Plug-In Hybrid сейчас предлагается всего за 1 569 000 грн, так как действует акция. Но цена может быть еще ниже — этот кроссовер можно приобрести за 1 449 000 грн, если покупать его в кредит по программе "Chery Велком Бонус" — все подробности вам с радостью сообщат в официальных дилерских центрах Chery.

И напомнят: гарантия на Chery Tiggo 8 Plug-In Hybrid составляет 84 месяца или 200 000 км (!) пробега, в зависимости от события, которое наступит раньше. Подробные условия гарантии и ограничения указаны в договорной и сервисной документации. Спросите о них у дилера, а еще — обязательно запишитесь на пробный тест-драйв. Ведь есть все основания полагать, что вы наконец найдете кроссовер своей мечты.

https://chery.ua/tiggo-8-plug-in-hybrid.html