Покупка машины на автомобильных аукционах США

Если вы подыскиваете подходящие варианты для покупки, стоит обратить внимание на услугу доставки авто из США от Factum Auto. Компания готова представлять интересы своих клиентов на основных автомобильных аукционах (Copart, IAAI и Manheim), а также занимается организацией логистики для быстрой и безопасной отправки авто из США в Украину.

Преимущества покупки на аукционах США:

Огромный выбор моделей – ежедневно выставляются тысячи новых лотов;

Лучшая комплектация машин, в сравнении с теми, что доступны на европейских рынках;

Можно найти технику в достойном техническом состоянии, требующую минимум вложений для восстановления;

Полностью прозрачная история обслуживания, благодаря доступным сервисам отчетов;

Реальный пробег (в Штатах любые манипуляции с одометром запрещены законодательно);

Качественное топливо способствует лучшему сохранению ресурса двигателя.

Ну и основным преимуществом такой покупки будет конечно же цена – стоимость машины при покупке на аукционе в США может оказаться до 30-40% ниже, в сравнении с предложениями на вторичном рынке Украины. При этом исключается риск покупки у перекупщиков, которые часто предлагают технику со скрытыми дефектами, юридическими проблемами и по заведомо завышенной цене.

Как осуществляется покупка на автомобильном аукционе

Желающие купить авто с аукциона США, по ссылке https://factum-auto.com/ru/aukcion-avto-ssha могут найти подробный каталог соответствующих лотов, с подробными описаниями и фото каждого из них.

Продуманная система фильтров позволит учитывать следующие параметры:

Модель и марка машины;

Год ее выпуска;

Комплектация;

Пробег;

Техническое состояние.

Вы сможете быстро найти подходящий вариант для себя, после чего можно будет связаться с представителями компании, чтобы оформить сделку.

После того, как машина выбрана, специалисты Factum Auto смогут представлять интересы клиента на аукционных торгах. Для участия в аукционе потребуется внесение депозита – он возвращается, если машину не удалось выиграть.

Следующий этап расходов – выкуп выигранного авто. Его забирают с аукционной площадки (компания использует собственную транспортную службу, работающую в Штатах), и отправляют в ближайший морской порт.

Компания Factum Auto сотрудничает с проверенными морскими перевозчиками, что позволяет организовать самый выгодный фрахт.

Как осуществляется доставка авто из США в Украину:

Доставка с аукциона в порт;

Погрузка в контейнер с фото- и видеофиксацией;

Морская транспортировка (авто страхуется на полную стоимость);

Доставка в порт Европы (сейчас это Клайпеда);

Перегрузка на автовоз;

Доставка по суше в Украину;

Растаможивание и выплата пошлин;

Доставка покупателю.

Если приобретается автомобиль с повреждениями, компания Factum Auto может порекомендовать проверенный партнерский автосервис, в котором все повреждения будут максимально аккуратно и быстро устранены.

Обратите внимание – все расходы на покупку машины просчитываются заранее и прописываются в договоре (до 14 возможных пунктов). Тем самым покупатель защищен от возможных рисков, и может быть уверен в том, что не возникнут никакие дополнительные платежи и комиссии.