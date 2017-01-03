У Святого Николая. Путешествие в украинскую усадьбу "новогоднего" святого

Устроить себе праздник можно в любое время года, посетив Усадьбу Святого Николая в селе Пистынь

Усадьба "новогоднего" святого в селе Пистынь Косовского района Ивано-Франковской области

Как добраться

Поездом Киев – Рахов можно доехать до Коломыи (купейный билет ~210 грн), откуда до села Пистынь регулярно ходят рейсовые автобусы и маршрутки (стоимость проезда — 13–35 грн). Ещё один вариант — добраться поездом до Ивано-Франковска (купейный билет — от 179 грн), а оттуда — автобусом до Пистыни (35–45 грн).

Оптимальный маршрут из Киева до Пистыни — через Житомир — Бердычев — Хмельницкий — Коломыю (Е40/М06 + E583/M21 + P31 + Е50/М12 + P24, протяжённость ~590 км).

Самое приятное в зиме — рождественские и новогодние праздники. Но чтобы окунуться в праздничную атмосферу, не обязательно ждать Нового года. В Украине, по крайней мере для детишек, веселье издавна начинается ещё в ночь на 19 декабря, когда к ним с подарками приходит "наш Санта Клаус" — Святой Николай.

Впрочем, привязываться к датам тут вообще не стоит. Устроить себе праздник можно в любое время года, посетив Усадьбу Святого Николая в селе Пистынь, с 2006 года действующую на территории живописного национального природного парка "Гуцульщина". Вместе со своими помощниками добрый дедушка (хотя на самом деле не такой уж он и старый — всё же не какой-то Дед Мороз, а Николай бородатый) целый год без выходных радует маленьких и больших посетителей, принимая их у себя в гостях и знакомя с украинскими народными традициями.

Но веселее всего в резиденции святого всё-таки в зимний период, когда огромный двор усадьбы заполнен малышами. Посещение усадьбы бесплатное, а экскурсия по деревянному особняку в гуцульском стиле, где живёт и работает Святой Николай, обойдётся всего в 15 грн. За эти деньги вам покажут не только заваленную письмами почту, но и мини-музей природы Карпат, комнату новогодних игрушек и даже личные покои Николая с его спальней.

Особенно хороша усадьба Николая зимними вечерами

В усадьбе регулярно проводят мастер-классы, во время которых желающие могут своими руками сделать игрушку из специальных заготовок, а также овладеть разнообразными видами народных ремёсел: резьбой по дереву, чеканкой, гончарством, писанкарством, бондарством, ковроткачеством.

С самим хозяином усадьбы можно пообщаться в его светлице, где пахнет шоколадом, мандаринами и хвоей. Кстати, праздничная ёлка у Николая волшебная: если загадать желание, прикоснувшись к одной из развешанных на ней игрушек, оно непременно сбудется.

Для всех послушных и вежливых деток у святого всегда припасены подарки… впрочем, других у него в гостях и не бывает.

А после экскурсии можно вдоволь наиграться на большой детской площадке, полазить по деревянным домикам из различных сказок, полюбоваться видами Карпатских гор, открывающимися со двора усадьбы, посидеть вокруг гуцульской ватры. И, конечно же, накупить местных сувениров и выпить горячего чая из карпатских трав — или глинтвейна из домашнего вина, закусив свежайшей брынзой с рынка, раскинувшегося на выходе из усадьбы Святого Николая.