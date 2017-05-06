Буковинская роскошь. 10 интересных мест в 10 км от Черновцов

Топоровцы

Одно из самых интересных сёл области. Неподалёку от красивой новой Ильинской церкви (1914 г.), созданной австрийским архитектором Карлом Ромсторфером в стиле храмов румынской Сучавы, стоит старая оборонная Ильинская церковь (1560 г.) с окнами-бойницами. В праздничные дни жители Топоровцев носят тайстры — яркие торбы через плечо, расшитые цветами и пайетками. Последние годы возрождается обычай невестам надевать коду — высокий букет из ковыля, которым украшают причёску. Интересный исторический факт: в боях за Топоровцы в 1915 году Василий Чапаев получил за геройство офицерское звание.

Как добраться: из Черновцов на северо-восток по трассе Т2603.

GPS: 48°22'57.4"N 26°05'11.2"E

Редковцы

Большое ухоженное село с супермаркетом, тремя школами и двумя интересными храмами. У дороги стоит красивая каменная Успенская церковь в стиле северного модерна (1906 г.). Православные храмы в подобном стиле для Западной Украины — большая редкость. Увы, модерн в 2010 году испохабили дешёвым ремонтом и булатной жестью, но общие пропорции здания остались нетронутыми. На повороте за Вознесенской церковью сворачиваем направо — за сельсоветом и парком слева от трассы стоит деревянная церквушка. Местные жители вопреки всем указателям называют своё село по-старому: Раранча.

Как добраться: из Черновцов на северо-восток по трассе Т2603.

GPS: 48°20'11.0"N 26°03'38.2"E

Солнечная Долина

Популярный в области спортивно-развлекательный комплекс. Зимой тут катаются на горных лыжах и сноутюбах, для лета есть пляжный отдых, лес, озеро и мини-зоопарк. Въезд платный — 20 грн с машины.

Как добраться: по трассе Н03 в направлении Хмельницкого, перед селом Бояны по указателю налево, за первым озером — будка кондуктора.

GPS: 48°18'27.7"N 26°07'18.2"E

Бояны

Тут всё ещё чувствуется дух старого буковинского местечка: костёл Св. Яна (1884 г.), церковь, примария (по-современному — мэрия, всё ещё работает по назначению). Вот только синагога не сохранилась. Отель "Буковинская звезда", пиццерии, рестораны и супермаркет — с инфраструктурой всё в порядке. На АЗС "Родничок" напротив Успенской церкви работает турецкий ресторан — тут любят останавливаться водители-дальнобойщики из Турции.

Как добраться: из Черновцов на восток, по трассе М19, затем направо на Н03.

GPS: 48°15'54.9"N 26°07'39.8"E

Гора Цецино

Отсюда начинались Черновцы. Ещё век назад на вершине можно было увидеть остатки замковых стен. Зимой черновчане приезжают сюда покататься на лыжах (правда, последние несколько лет подъёмники на горе не работают). В любую пору года можно покататься на лошадях. Работают два развлекательных комплекса — "Орлиное гнездо" и "Графська садиба".

Как добраться: по ул. Краматорской до самого конца, дальше начнётся лес. Главный ориентир — черновицкая телевышка, установленная на горе.

GPS: 48°18'33.8"N+25°50'12.2"E

Волока

"На багаті села" — это сюда. Львиная доля свадебных платьев страны шьётся именно в Волоке; география их импорта — от Евросоюза до Казахстана. В центре села есть сразу несколько магазинов дорогих тканей и фурнитуры. В свадебной столице Украины принято строить огромные хоромы и окружать их пафосными заборами и воротами с ковкой. Тем не менее в Волоке всё ещё немало милых старинных домиков с крышами под дранкой. Так же и с храмами: тут есть и скромная деревянная церквушка, и внушительных размеров современная святыня.

Как добраться: по М19 (Е85), проехав над железнодорожной колеёй, сворачиваем налево, в направлении Валя-Кузьминой, а под мостом — ещё раз налево. Далее — 1,5 км параллельно колее. Можно проехать на несколько километров дальше по трассе до указателя направо "Волока 3 км".

GPS: 48°11'34.4"N 25°56'05.0"E

Валя Кузьмина

В советские годы черновчане ездили отдохнуть на природе именно сюда. Холмы, леса, минеральные источники и озёра на речушке Невольнице и сегодня никуда не делись. Название у села — это не имя и фамилия. Лес к югу — Козьмин, по имени боярина, который когда-то им владел. Valea — по-румынски "долина". Благодаря лесу село вошло в учебники истории: 26 октября 1498 года тут состоялась битва между войсками Молдовы и Польши. Практически безоружные буковинские крестьяне загнали пятитысячную польскую кавалерию в лес, где и добили врага его же мечами. Сбежавший с поля битвы король Ян Ольбрахт остался в памяти поляков как тот, кто погубил цвет шляхты у леса Козьмина. Местные жители могут показать, где именно в лесу растёт 500-летний дуб Штефана Великого — молдавского господаря Штефана чел Маре. На выезде из Валя Кузьминой в сторону Глыбоки — кладбище-мемориал солдатам, которые погибли тут в Первую мировую войну. Михайловская церковь (1940 г.) построена в типичных для Южной Буковины формах как напоминание о румынской оккупации края в межвоенный период.

Как добраться: По М19 (Е85), проехав над железнодорожной колеей, сворачиваем налево. Храм и кладбище расположены в южной части села.

GPS: 48°11'01.8"N 26°01'06.8"E

Стрелецкий Кут

За горой Цецино — гора Дракулуй, за ней — Спасская. Эти мини-Карпаты — Черновицкая возвышенность, и у её подножья лежит Стрелецкий Кут. Деревянная Николаевская церковь (1889 г.) стоит выше хат, почти в горах. У дороги на Драчинцы — ещё одно мемориальное кладбище солдат Первой мировой войны.

Как добраться: по ул. Корсунской, далее по дороге Т2601.

GPS: 48°19'51.3"N 25°50'05.0"E

Лужаны

За небольшим дендропарком стоит Вознесенская церковь: скромная внешне, зато — древнейший каменный храм области. Главное — внутри: в интерьерах сохранились фрески XIV–XV вв. Ранее храм датировали XV в., но последние исследования львовских историков в 2006 году добавили церкви столетие. На западной стене — изображения из Нового завета, на южной — святые Елена и Константин. На некоторых участках полихромии видны граффити на русинском, польском и немецком языках: "Був Яко і Павло із Львова", "Іоанн Босковский 1695", "Був тут Стефан града Коломии". Старейшая из надписей датируется 1515 годом. Чуть дальше, у трассы, стоит небольшой неоготический костёл Св. Яна из Дукли, побелённый в весёленький салатовый цвет.

Как добраться: по трассе Н10, перед железнодорожным переездом (колея ведёт на спиртзавод) — направо. Через 150 м, за дендропарком, видно большую новую церковь, старая находится рядом.

GPS: 48°21'48.8"N 25°46'43.7"E

Задубровка

К северу от Черновцов находится фотогеничный кусочек Хотинской возвышенности. Среди мягких лесистых холмов лежит Задубровка, интересная полосатой бело-красной Михайловской церковью (1905 г.) с высокой черепичной крышей. Авторство храма приписывают Карлу Адольфу Ромсторферу, известному по Топоровцам. У большого озера работает ресторан "Сазан", специализирующийся на блюдах, приготовленных на мангале.

Как добраться: На кругу, на котором улица Хотинская превращается в улицу Галицкий шлях, свернуть на север по ул. Заводской по указателям на Заставную. Через пару километров Заводская сменит название на Каштановую, которая будет тянуться на выезд из города. Далее по Т2602 около 3 км, по указателю направо.

GPS: 48°23'19.6"N+25°55'42.5"E