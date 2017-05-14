Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от города Днепра

Днепр, бывший Днепропетровск, — город скорее индустриальный, чем туристический. И тем не менее туристу есть что посмотреть как в самом городе, так и в его окрестностях

Крепость Кодак

В 1635 году Речь Посполитая напротив первого днепровского порога возвела крепость Кодак, чтобы мешать крестьянам убегать в Запорожскую Сечь, а запорожцам — совершать набеги на польские земли. Помогло это ровно на месяц. Место оказалось проклятым, но окончательно крепость уничтожил гранитный карьер, заложенный в 1940 году. В наше время от Кодака сохранились только северные валы и озеро, появившееся после затопления карьера.

Как добраться: ехать около часа маршруткой 109 от центрального рынка до с. Старые Кодаки, потом 5-10 минут пешком до остатков крепости.

GPS: 48°23'01.1"N 35°08'21.1"E

Казацкое кладбище

Соберётесь посмотреть остатки крепости Кодак — увидите по пути из села к Днепру заброшенное кладбище, каменные кресты, плиты со старинными надписями. Вероятно, первые захоронения там делали ещё во времена Запорожья, когда в эти края перебрались бывшие казаки и основали поселение. Сейчас самые старые из уцелевших надгробий относятся к середине XIX века.

Как добраться: ехать около часа маршруткой 109 от центрального рынка до с. Старые Кодаки, остановка — рядом с кладбищем

GPS: 48°22'48.4"N 35°08'04.9"E

Пороховой остров

Это место полно загадок, потому что преодолеть пару сотен метров от берега до острова без лодки можно разве что вплавь. Когда-то на острове находились стоянки древних людей, этому есть археологические подтверждения. В ХIХ веке на нём располагались царские военные склады, а дальше мы вступаем в область легенд. Ходят слухи, что на острове хранили вовсе не порох, а золото или даже радиоактивные отходы. Что на нём в советские времена работал обкомовский бордель. Что там существует братская могила бойцов какой-то войны, что остров покрыт петроглифами. Некоторые верят, что клад атамана Сирко зарыт именно на Пороховом острове. Сейчас разрушенные склады облюбовали геокешеры.

Как добраться: ехать около часа маршруткой 109 от центрального рынка до с. Старые Кодаки, потом пешком мимо старого казацкого кладбища и валов Кодакской крепости, вниз к Днепру. Либо автобусом до конечной остановки на Победе-6 и вдоль берега, по улице Далёкой в сторону Старых Кодаков. Дальше — на лодке.

GPS: 48°23'22.6"N 35°07'40.1"E

Попов мыс

Попов мыс, он же Игреньский полуостров, находится в полутора километрах от места впадения Самары в Днепр. На нём нет строений, зато есть курган, большое заброшенное кладбище с надгробиями конца XIX века.

Как добраться: любой проходящей маршруткой из центра до Самарского моста, выйти сразу за ним на остановке Игрень-1. За автозаправкой «Юкон» под мостом — тропка на полуостров.

GPS: 48°27'11.1"N 35°07'36.4"E

Курган в Чаплях

За Приднепровском возле посёлка Чапли находится один из сохранившихся курганов; с него открываются красивые виды на город в любое время года. Это место считается самой высокой точкой левобережья в окрестностях Днепра, его высота над уровнем моря — 170 м.

Как добраться: с пл. Старомостовой (Островского) на Приднепровск автобусом №70, остановка «Бумажная фабрика», потом продолжаем идти в том же направлении до перекрёстка и сворачиваем направо в поля. Курган и знак на нём хорошо видны с тропы.

GPS: 48°24'40.1"N 35°11'14.7"E

Иверский храм и зоопарк

На месте, где сейчас возвышается Иверский храмовый ансамбль, в старину находилось древнее поселение — городище Старая Самарь, вблизи которого была построена Новобогородицкая крепость. Кроме культовых объектов тут замечательный ландшафтный парк, источник, огромная и очень хорошо обустроенная детская площадка, рядом — сосновый лес и мини-зоопарк «Ноев Ковчег». Носухи и бурундуки — ради них сюда стоит ехать абсолютно точно!

Как добраться: из центра от конечной остановки маршруток на ул. Гопнер идёт автобус №43. Адрес — ул. Семафорная, 60.

GPS: 48°30'05.2"N 35°11'09.5"E

Богородицкая крепость

В 2001 году здесь начались археологические раскопки и были найдены остатки не только Богородицкой крепости XVII века, но и более раннего города Самарь, ещё докняжеского периода. Сейчас там только живописные валы, по которым хорошо гулять в тишине. А при Петре I в Богородицкую крепость были сосланы 427 взбунтовавшихся московских стрельцов, из тех, кого не казнили в 1698 году. Есть идея организовать в Богородицкой крепости музей под открытым небом.

Как добраться: с пл. Старомостовой (Островского) на автобусе №158 до остановки ул. Семафорная, дальше — пешком через ж/д переезд, около 30 минут до валов и берега Самары.

GPS: 48°29'59.6"N 35°09'31.9"E

Подгороднянский курган-майдан

Майданы — это не обязательно площади или события из новейшей истории. Днепровские майданы — земляные сооружения из кольцевого вала, входа, ведущего к углублению, и боковых насыпей-щупалец. Основные версии происхождения майданов: грабительские раскопки обычных курганов или устройство в них селитровых разработок. Селитру варили в больших чанах, этот процесс длился несколько лет. С Подгороднянского кургана-майдана открывается чудесный вид на Днепр, на горизонте видны даже знаменитые небоскрёбы-близнецы.

Как добраться: от автостанции «Новый центр» маршруткой на Подгородное. Остановка в Подгороднем — ул. Крайняя, потом перейти трассу и идти тропами через холмы по GPS-навигатору.

GPS: 48°37'10.8"N 35°07'39.0"E

Протовчанские плавни и Обуховский лес

В советское время в Обуховские пойменные плавневые леса часто выпускали животных, завозимых на Днепропетровщину в целях акклиматизации. Сейчас на 3700 гектарах расположился Днепровско-Орельский природный заповедник с лосями, косулями, кабанами, 184 видами птиц, редкими и краснокнижными растениями. Ещё несколько сотен гектаров — не менее живописные леса и луга на берегу Днепра, доступные для прогулок и отдыха.

Как добраться: общественный транспорт довезёт вас максимум до Кировского, так что лучше добираться своим авто или на велосипеде. В Кировском по ул. Красной мимо «АТБ» до Нового проулка и по нему — до цели. В летний период самый интересный вариант — на теплоходе от Речного вокзала в 7:30 по субботам и воскресеньям.

GPS: 48°31'10.5"N 34°51'57.5"E

Волосское

В Днепре возле Преображенского собора, неподалёку от исторического музея им. Дмитрия Яворницкого стоит старейший памятник Екатеринослава, свидетель закладки в 1787 году Преображенского собора и путешествия по этим краям императрицы Екатерины II. Он так и называется: екатерининская миля. Единственный его аналог в области стоит по пути в село Волосское. Берег Днепра за селом очень живописен: напротив Волосского до запуска ДнепроГЭСа находился один из знаменитых порогов — Лоханский. Он и сейчас тут, но под водой.

Как добраться: по трассе Н08 в сторону Запорожья, проезжаем Братское и поворачиваем налево. Миля — на одной из боковых дорог между Волосским и Майоркой.

GPS: 48°16′42.1″N 35°05′32.8″E