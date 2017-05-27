Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Запорожья

Что ещё стоит увидеть в окрестностях города на Днепре, кроме легендарной Хортицы

Остров Байда

До наводнения 1843 года остров соединялся с материком песчаным перешейком. На нём были поселения ещё в бронзовом веке, потом в античное время, здесь жили славяне в эпоху Киевской Руси. В XVI в. на острове находился городок-замок — прототип Запорожской Сечи. Разумеется, остров овеян казацкими легендами про клады, Запорожскую Сечь и деяния князя Дмитрия Вишневецкого, которого и отождествляют с казаком Байдой. Сейчас доступ на остров ограничен. Смотреть и фотографировать его рекомендуем с Хортицы, от беседки «Ласточкино гнездо», либо с микрорайона Бабурка. Но лучше всего проплывать мимо на прогулочном пароходе.

Как добраться: так же, как на Хортицу; до смотровой площадки на Хортице ходят маршрутки от ОАО «Запорожсталь»

GPS: 47°50′11.1″N 35°03′03.8″E

Запорожский дуб

Легенды рассказывают, что под этим дубом запорожцы писали письмо турецкому султану, в его тени отдыхал Богдан Хмельницкий, дуб почитают меннониты, а ещё под ним Шевченко читал свою поэму «Катерина». Сейчас почти полностью засохшему великану 700 лет. По результатам всеукраинского конкурса «Национальное дерево Украины» запорожский дуб признан самым историческим деревом страны.

Как добраться: Верхняя Хортица, ул. Тараса Бульбы, 14. Доехать можно маршруткой 67 или 75 до остановки «Запорожский дуб».

GPS: 47°52'16.4"N 34°59'57.5"E

Клуб любителей верховой езды

В этом районе — одна из высших точек Запорожья с отличными видами на правобережье и панорамой местных природных красот. Хорошая альтернатива популярной Хортице — более 20 прогулочных маршрутов верхом, от коротких до многочасовых. Плюс мини-зоопарк на территории клуба.

Как добраться: Верхняя Хортица, ул. Зоряная, 38. Ехать маршрутками №№49, 52, 66, 92 до остановки «Никопольский поворот».

GPS: 47°50′37.8″N 35°01′00.1″E

Замок Вальмана

Несколько зданий в югендстиле (немецком варианте модерна) сохранилось в бывшей меннонитской колонии Розенталь, теперь это территория Верхней Хортицы. Одно из приметных зданий в «Долине Роз», сохранившихся и сегодня, меннониты называли burg — замок. Сейчас его принято именовать замком Вальмана: супруга промышленника Андреаса Вальмана планировала устроить здесь детский сад. Интереснейшая особенность здания — каждая из его четырёх сторон выглядит совершенно оригинально, не похоже на остальные.

Как добраться: ул. Розенталь, 7. Ехать на маршрутках №№52, 76 и 75 или троллейбусе №8.

GPS: 47°51′37″N 35°00′36.3″E

Храм ведической культуры

Не христианами едиными: в 2003 году на окраине Запорожья появился индуистский храм. Здание построили специально по всем ведическим законам, посетителей здесь встречают ароматом восточных благовоний, цветами и ритуальными песнопениями. Традиционно кришнаиты очень вкусно готовят и с удовольствием угощают гостей. Ознакомительные программы для желающих — по воскресеньям с 13:00.

Как добраться: ул. Трансформаторщиков, 101. Ехать маршрутками №№61, 67, 76 или троллейбусом 11 до остановки «Ул. Адмирала Макарова».

GPS: 47°52′50.5″N 35°02′35.7″E

Аэродром в Широком

Аэродром Центра лётной подготовки им. Покрышкина — это заросшие взлётно-посадочные полосы, пустые учебные корпуса, масса старых брошенных вертолётов и вспомогательной техники. Аэродром всё ещё числится действующим, попасть на него официально очень непросто.

Как добраться: до с. Широкое идут маршрутки с остановки «Верхняя Хортица» в Запорожье

GPS: 47°54′58.4″N 34°57′35.5″E

Дом-музей меннонитов в Ручаевке

В 1768 Екатерина II пригласила общину немецких колонистов-меннонитов для заселения и возделывания степных земель, обещая взамен свободу от всех военных обязанностей и отсутствие религиозных гонений. Большинство сёл современного Запорожского района были основаны меннонитами — Кронцвейде (ныне Владимировское), Шангорст (Ручаевка), Нойедорфе (Широкое), Николайфельд (Николайполе), Неенбург (Малашевка). В этих сёлах до сих пор сохранились немецкие постройки, а в Ручаевке силами современного потомка колонистов организован музей.

Как добраться: с. Ручаевка, ул. Береговая, 5. По Днепровской трассе не доезжая до с. Широкое свернуть у указателя «Ручаевка». Либо маршруткой с остановки «Верхняя Хортица» в Запорожье.

GPS: 47°52′51.7″N 34°52′21.3″E

Усадьба Миклашевского

В середине XVIII века здесь поселились запорожские казаки и беглые крепостные с Черниговщины. В 1802 году село Беленькое перешло во владение бывшего губернатора Малороссии Михаила Миклашевского. По его проекту была построена усадьба, которая очень хорошо сохранилась до наших дней, как и остальной комплекс. Сегодня в дворянском здании находится школа.

Как добраться: из Хортицкого района Запорожья по трассе Т0806; маршрутки в с. Беленькое отправляются с автостанции №2 минимум раз в час.

GPS: 47°37′20.5″N 35°02′43.3″E

Панское озеро

В ботаническом заказнике по дороге в сторону Мелитополя есть синее-синее озеро, имеющее славу места силы и множество имён. Панское, Барское, Голубое, Милицейское и даже купальня Екатерины ІІ — как его только не называют. За каждым названием — легенда, байка, суеверие, история. Доподлинно можем сказать, что место выглядит позитивно и пользуется большой популярностью, поскольку верящих в чудотворную силу свежей холодной воды не меньше, чем желающих искупаться императорской купальне.

Как добраться: по трассе М18 в направлении Мелитополя, перед с. Григоровка за заправкой — направо; маршрутки на Мелитополь и Кирилловку от центрального автовокзала ходят каждые 15 минут, выйти на повороте в с. Григоровка.

GPS: 47°41′18.9″N 35°19′21.6″E

Графская церковь в Веселянке

Дальше по дороге в сторону моря, напротив села Григоровка, названного в честь Григория Потёмкина-Таврического, есть село Веселянка. В этом селе находится заброшенная, на стадии восстановления домовая церковь графа Канкрина. Канкрины много сделали для Веселянки: построили школу с обсерваторией, больницу, церковь. Отсюда их изгнали в 1917 году.

Как добраться: по трассе М18 в направлении Мелитополя, проехать поворот на Григоровку, за рекой Конка — налево; маршрутки на Мелитополь и Кирилловку от центрального автовокзала ходят каждые 15 минут, выйти на повороте в с. Веселянка.

GPS: 47°40′58.2″N 35°22′24.2″E