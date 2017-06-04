Соседи Льва. 10 интересных мест в 10 км от Львова

Очаровательный Львов не выпускает гостей из своих узких улочек. Но вырваться стоит: в окрестностях тоже красиво

Пустомыты

Бородатая шутка, что "Львов — самое большое село Пустомытского района", не лишена правды: территория этого района окружает город почти со всех сторон. В скромном райцентре спросите, как пройти к райадминистрации: она расположена во дворце начала ХІХ века. Львы перед входом появились позже — в 1920-х годах. Вокруг — остатки ландшафтного парка. В предместье Лисневичи стоит 200-летняя деревянная церковь Симеона Столпника.

Как добраться: по ул. Кульпарковской, которая в районе окружной дороги становится трассой Т1416.

GPS: 49°43'01.9"N 23°54'22.3"E

Годовица

Сюда стоит поспешить: костёл Всех Святых (1751–1758 гг.), построенный известным архитектором эпохи барокко Бернардом Меретином, находится в аварийном состоянии. А фрески XVIII века, созданные художником Ролинским, омываются дождями и снегами — своды давно упали. Хорошо хоть историки успели спасти из храма прекрасные статуи работы Иоганна-Георга Пинзеля — сейчас они экспонируются в музее скульптора во Львове. Святыня — один из лучших образцов барочной архитектуры Украины и, безусловно, заслуживает лучшей судьбы.

Как добраться: по ул. Кульпарковской (Т1416) в направлении Пустомытов, мимо взлётной полосы львовского аэропорта, в селе Малечковичи свернуть направо. Можно также добираться со стороны посёлка Оброшино.

GPS: 49°45'55.6"N 23°55'04.2"E

Старое Село

Замок — настоящий, огромный! Да, в руинах — таковы реалии нашего времени и менталитета. Твердыню, возведённую в XVI веке князями Острожскими, лет десять назад взял в концессию украинский предприниматель, планируя устроить тут отель. Годы шли, замок ветшал, работы не начинались. Особенно фотогенично руины выглядят с холма по другую от замка сторону железной дороги. И, раз уж мы в Старом Селе, стоит осмотреть ещё и скромный костёл по дороге к замку и местную деревянную церковь Иоанна Крестителя (1742 г.).

Как добраться: из микрорайона Сыхов по трассе Н09, далее по указателю направо. У поворота стоит большая скульптура советского солдата.

GPS: 49°42'09.0"N 24°11'38.5"E

Винники

Город-спутник отделён от Львова только лесом. Этимология названия прозрачна, как хорошее вино: тут располагались княжеские винные погреба. Старейшая в Украине табачная фабрика (1778 г.) до своей промышленной карьеры была укреплённым монастырём ордена пиаров (нет, это не тотемные предки PR-менеджеров). Правда, от тех времён в комплексе практически ничего не осталось. Барочный Успенский костёл, спроектированный выдающимся архитектором Бернардом Меретином в 1738 году, был построен специально под икону Богоматери Ченстоховской, которая считалась чудотворной. Помолиться о хорошей кормилице для своего немощного новорождённого сына приезжала к иконе в мехах да на санях Шарлотта фон Мазох, мать Леопольда фон Захер-Мазоха. Так Гандзя из Винников выкормила человека, чьи произведения о сильной женщине и безвольном мужчине впоследствии родят термин "мазохизм". Коллизии ХХ века привели к тому, что сейчас в костёле хранится только копия той иконы, оригинал же находится в греко-католической церкви Винников. В ХІХ веке Винники стали курортом, воздух которого помогал пациентам с болезнями лёгких. Сейчас в жару платные песчаные пляжи винниковских озёр тоже полны отдыхающих.

Как добраться: по трассе Н02 в направлении Золочева.

GPS: 49°49'02.5"N 24°08'39.5"E

Чёртовы скалы

В 2 км на северо-запад от Винников в лесу расположены живописные скалы (401 м над уровнем моря). Тут лучше всего чувствуешь, что Львов стоит-таки на Расточье. Из-за этих зелёных холмов все реки к югу от города текут в Чёрное море, все реки к северу — в Балтику, а самому Львову воды почти не достаётся. По легенде, чёрт нёс огромные валуны, чтобы кинуть их на церковь, но не донёс, и они остались в лесу около Винников.

Как добраться: пешком от остановки около биллборда "Винницьке озеро" (в деревянные ворота у остановки). На машине в эти заповедные места лучше не ехать, но если очень хочется, сделать это можно из села Лисиничи: по ул. Независимости, потом плохонькой и очень узкой грунтовкой по лесу.

GPS: 49°49'41.9"N+24°07'01.0"E

Чишки

К восточной части львовской объездной скромненько подбираются болотистые Чишки, когда-то городок, а сегодня село Пустомытовского района Львовщины. Францисканский Николаевский костёл тут — с XV века (правда, потом несколько раз перестраивался). Сейчас он и не костёл, и не францисканский — храм отдан местным греко-католикам. Интересно не столько само здание, сколько барельефы на религиозную тематику около него.

Как добраться: по Н02 на восток, на пересечении с объездной (Е40) — по знакам на Чоп, первый съезд налево.

GPS: 49°47'53.1"N 24°10'30.1"E

Оброшино

Сюда стоит приехать, чтоб осмотреть Институт сельского хозяйства Карпатского региона. Не хотите? Зря. Заведение расположено в красивейшем дворце львовских архиепископов (XVIII в.), в старом парке со скульптурами. Построен комплекс по проекту архитектора Юзефа Фонтана в 1730-х. Сохранились украшенные скульптурами ворота в стиле рококо. Около кряжистой, модернистской Дмитровской церкви (1914 г.) умирает скромный костёл (1791 г.). Спешите увидеть, пока совсем не развалился.

Как добраться: по ул. Городоцкой до выезда со Львова (трассы М11, Н13), далее налево по указателям на Самбор и Ужгород. В самом посёлке свернуть налево на ул. Грушевского (около баннеров "Аптека"), через два квартала – направо.

GPS: 49°46'50.4"N 23°52'16.3"E

Дубляны

Перепуганных топорной пропагандой родственников из Твери неплохо порадовать красивым селфи на фоне огромного памятника Степану Бандере. Или более официальным вариантом: на фоне мемориальной доски идеологу украинского национального движения. Всё это есть в городе Дубляны — стоит лишь присмотреться к комплексу зданий бывшей высшей сельскохозяйственной академии. Сейчас здесь Львовский национальный аграрный институт, так что с момента своего открытия в 1856 году комплекс своего назначения не поменял. В начале ХХ века высшая сельскохозяйственная школа доросла до звания Академии — именно в академии в своё время и учился Степан Бандера. Ещё можно осмотреть несколько деревянных вилл в закопанском стиле и неоготический храм Успения Богородицы УАПЦ, в прошлом — костёл (конец ХІХ в.). В нём в советские времена был институтский спортзал.

Как добраться: по ул. Богдана Хмельницкого на север, далее по трассе М09, в селе Малехов — на трассу М06. В Дублянах — по ул. Владимира Великого.

GPS: 49°53'50.5"N 24°05'25.6"E

Борщовичи

Интересное село с несколькими, может, не слишком старинными, но симпатичными памятниками. Тут есть и деревянная трёхверхая Троицкая церковь (1923 г.), и старый шляхетский двор (сейчас простой жилой дом), и стройный Благовещенский костёл (1898 г.).

Как добраться: по восточной части кольцевой дороги, съезд на восток, через сёла Ямполь и Пикуловичи; ходит маршрутка № 121.

GPS: 49°51'49.5"N 24°16'35.8"E

Кугаев

Крохотная (всего 10 х 7 м), ветхая от времени, но такая милая церковь в Кугаеве — нечастый для нашего времени образчик того, как на самом деле должен выглядеть деревянный храм. Этот ещё и по-настоящему древний — 1693 год.

Как добраться: по трассе Е471 в направлении Мыколаева, в селе Липники — поворот по знаку на Загорье, при въезде в Загорье свернуть направо.

GPS: 49°41'27.3"N 24°02'29.6"E