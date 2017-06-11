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Главная » Красивая страна » Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Канева
Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Канева
Фото: из личных архивов

Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Канева

Тарасова гора — must see для каждого украинца. Но и вокруг неё есть много интересного*

Евгения Слинько - 11.06.17 42
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Марьина гора

Соседка Тарасовой горы менее раскручена, но дарит не менее красивые виды. Рядом находится Каневский заповедник с ограниченным доступом, но на саму гору можно попасть свободно.

Как добраться: от Тарасовой горы вдоль Днепра в сторону Черкасс, в с. Пекари — направо, после въезда в село — снова направо, на грунтовку. Последний участок пути — грунтовка, которую лучше пройти пешком.

GPS: 49°43′12.2″N 31°31′22.2″E

Трахтемиров

Холмистый полуостров на правом берегу Днепра интересен и своей казацкой историей, и своей живописной природой. Труднодоступность позволила здешним красотам сохраниться в первозданном виде. Сюда лучше идти с опытным гидом, который расскажет о бурной истории этих мест.

Как добраться: выезд из Канева по трассе Р19, затем направо, на с. Бобрица, за с. Студенец налево по бетонке, которая, выйдя из леса около мостика, сливается с дорогой на Григоровку. Качество дорог плохое.

GPS: 49°56′06.3″N 31°25′03.6″E

Озеро Бучак

Водоём в селе Бучак около Трахтемировского полуострова создан искусственно при строительстве Каневской ГАЭС. Он питается подземными ключами, поэтому вода здесь чистая и прохладная. Из села открывается красивый вид на Каневское водохранилище.

Как добраться: выезд из Канева по трассе Р19, затем направо через Бобрицу и Студенец.

GPS: 49°51′55.2″N 31°26′17.3″E

Гришино-Ровенская ж/д

Сто лет назад эта дорога должна была связать Донбасс с индустриальными районами Польши, но превратилась в самый масштабный недострой Украины. В самом Каневе о ней напоминает взорванный железнодорожный мост, под городом — насыпь, идущая до Мироновки, и заброшенная одноколейка в Золотоношу. Ближайшие к Каневу участки: на левом берегу — между сёлами Гришинцы и Трощин, на правом — около с. Лепляво.

Как добраться: трасса Р-19 пересекает насыпь в 4 км после выезда из Канева, не доезжая 1 км до с. Гришинцы.

GPS: 49°47′20.6″N 31°22′51.4″E

Межирич

В селе, находящемся между Росью и её притоком Росавой, есть два объекта внимания. Первый — стоянка первобытных людей эпохи позднего палеолита, где археологи нашли жилища из костей мамонтов. Второй — памятник мелиораторам, «отвоевавшим» у Роси плодородную землю. Скромную пирамиду построили в 1914 году, изначально её венчал двуглавый орёл, но до наших дней памятник дошёл без гербовой птицы.

Как добраться: по трассе Р-10 на Черкассы.

GPS: 49°37′21.6″N 31°26′17.7″E

Дельта Роси

Место слияния Роси и Днепра — это бесчисленные острова, протоки между ними, песчаные косы и зелёные луга; рай для рыбаков и просто любителей искупаться. Эти места лучше исследовать с воды. Можно подъехать и на машине, но тогда придётся делить берег с другими отдыхающими, которых тут немало.

Как добраться: по трассе Р-10 на Черкассы, налево на с. Березняки, ехать до с. Крещатик.

GPS: 49°37′57.8″N 31°36′44.3″E

Михайловка

Подвесные мостики или, как их называют местные жители, кладки — это всегда романтично и фотогенично. Через Рось таких переброшено много, ближайший к Каневу находится в селе Михайловка.

Как добраться: по трассе Р-10 на Черкассы, в с. Гамарня налево, на с. Кононча, в с. Хмельная направо, переехав Рось в Михайловке по автомобильному мосту, снова направо, проход к мостику есть на западной окраине села.

GPS: 49°38′34.4″N 31°29′52.4″E

Прохоровка

В Прохоровке, в имении Михайлова гора жил Михаил Максимович — первый ректор Киевского университета. В гостях у него бывали Николай Гоголь и Тарас Шевченко — о них напоминают сосна Гоголя и дуб Шевченко в усадебном парке, где сегодня располагается санаторий. Также в селе сохранилась деревянная Ильинская церковь XVIII в.

Как добраться: переехав Днепр по дамбе, сразу же направо, ехать через с. Лепляво и Келеберда.

GPS: 49°42′53″N 31°37′36.5″E

Степанцы

Это, конечно, не Рио-де-Жанейро, но стадион «Маракана» здесь есть. По размерам арена сильно уступает бразильскому тёзке, но её вполне хватает Степанцам для успешной борьбы за титул «самого спортивного села Каневского района». Из артефактов тут сохранился одноэтажный админкорпус спиртзавода XIX в.

Как добраться: по трассе Р-09 на Мироновку.

GPS: 49°42′39.6″N 31°16′55.4″E

Костянецкий Яр

Овраг глубиной до 150 м — важный природный памятник. Геологам он интересен обнажениями почвы юрского периода, туристам — просто лесными красотами.

Как добраться: из центра города по ул. Энергетиков, перед памятником бронепоезду — налево.

GPS: 49°44′24.7″N 31°24′16.5″E

*имеются в виду 10 км по прямой линии от границ города; расстояние по дорогам может быть больше

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